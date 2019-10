OPINIÓN | Mario Draghi, el hombre que salvó a España... y hundió a la banca

Hay quien dice que Mario Draghi debería tener una estatua en España, porque ha hecho más por nuestro país que la mayoría de nuestros políticos y economistas modernos. Y no le falta razón. Su mítica frase "the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough" (el BCE está preparado para hacer todo lo que sea necesario para preservar el euro. Y créame, será suficiente) de 2012 salvó a nuestro país de tener que abandonar la moneda única, lo que habría conllevado el final de la misma.