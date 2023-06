Alquilar un piso en Madrid es misión imposible. El problema de los jóvenes para acceder a una vivienda se acrecienta. A lo de no poder permitirse los altos precios del alquiler se suma ahora el rechazo que están sufriendo aquellos que sí que cuentan con ingresos suficientes para costear la mensualidad y que pueden acreditar una estabilidad laboral, pero que se encuentran con la negativa del propietario.

"Encontrar un piso de alquiler en Madrid se ha convertido en una completa odisea que vuelve loco a cualquiera y te desespera hasta únicamente dejarte con ganas de llorar". Así se siente un joven que quiere independizarse pero no lo consigue.

Su caso es un ejemplo de una pareja en el que los dos miembros acumulan años en su empleo, con un contrato fijo uno y ganando por encima del salario mínimo interprofesional, y siendo autónomo otro, con ingresos y pagadores "muy estables".

"No tenemos niños a nuestro cargo, no tenemos ninguna deuda y no tenemos que hacer frente a ningún tipo de gasto como el pago de un coche o de, evidentemente, una hipoteca", matizan en declaraciones a este medio.

¿Dónde está entonces el problema? "No sois viables". Es la respuesta que reciben una y otra vez a pesar de cumplir siempre los requisitos que marca cada propietario, que suelen ser no superar el umbral del 30% o 40% de los ingresos en el pago del alquiler. "No nos dan más respuesta, ni nos dan la opción de contratar un aval bancario o de ofrecer algún otro tipo de garantías para demostrar nuestra viabilidad", añaden.

Desde la asociación de trabajadores autónomos ATA creen que esto no es algo generalizado. Como expresa su vicepresidenta, Celia Ferrero, "generalmente se solicitan garantías e información a un autónomo. Alta, antigüedad, renta y tres declaraciones de IVA y además lo pueden pasar por la evaluación de una aseguradora para el seguro de alquiler, avales bancarios o, incluso, más meses de fianza. Pero depende mucho de los propietarios y las agencias. A veces también a las personas asalariadas se les solicita lo mismo (menos el IVA). Es cierto que siendo autónomo tienes más probabilidades que vayan a máximos, pero no es un procedimiento que se haga siempre, y nos puede pasar a cualquiera", dice.

"Da más idea de estabilidad una persona de cierta edad, que ya está aposentada, que un joven que está definiendo cual será su vida en el futuro, por lo que en igualdad de condiciones, ante dos candidatos que tuvieran los mismos ingresos, los caseros preferirían antes a la persona de cierta edad que les puede garantizar una continuidad en los ingresos", aporta Javier Fernández-Pacheco, profesor de EAE.

Pero para estos jóvenes la conclusión a la que llegan después de muchos meses de búsqueda es que encontrar un nuevo piso en el que independizarte "es absolutamente imposible en estos momentos". "Y lo es única y exclusivamente por el lado de la parte arrendadora. En todos los casos hemos cumplido con las condiciones que se nos exigían, hemos ofrecido garantías adicionales que no tendríamos por qué ofrecer y siempre se nos ha rechazado", explican.

La sensación que se les queda a estos y otros jóvenes en su situación es que "ni teniendo un trabajo bien pagado, puedo independizarme con mi pareja y empezar una vida juntos": "Si ni siendo dos personas con cierta estabilidad, solventes, dinero ahorrado e ingresos recurrentes podemos alquilar un piso en Madrid, al final la sensación que tengo es que Madrid me echa de la ciudad porque no soy lo suficientemente rico". "Supongo que mi caso es el mismo que el de otros muchos jóvenes porque esta es una situación que he visto en repetidas ocasiones en testimonios contados a través de redes sociales", aseguran.

Y todo esto dejando de lado que los propietarios optan por saltarse la actual ley. "Me he encontrado con pisos en los que me han pedido más de lo legalmente establecido para la fianza: un mes y dos más de garantía adicional". Además, "no ha habido ni una inmobiliaria que no nos haya intentado hacer pagar la comisión de la agencia". Un cargo que según la recién aprobada Ley de Vivienda debe ser asumido por el casero, ya que es a él al que la inmobiliaria presta el servicio.

De hecho, desde la plataforma de servicios legales Reclamador.es dejan claro que "no es legal" que las inmobiliarias continúen exigiendo a los futuros inquilinos abonar un mes de renta para pagar sus honorarios. "Si anteriormente ya era una práctica cuestionable, puesto que el servicio de gestión inmobiliaria lo ha contratado el arrendador y es a este a quien le realizan el servicio, ahora es ilegal". Y dejan claro que esta situación también afecta a Madrid: "Sí, la ley aplica en todas las CCAA".

Otra muestra de que la situación para vivir de alquiler en esta comunidad se ha vuelto inasumible es que los jóvenes madrileños pagan los alquileres más caros, a pesar de poder deducirse hasta 1.000 euros más que, por ejemplo, en Cataluña, según los datos de TaxDown. Otras cifras muestran que, en cuanto al precio de la vivienda en España, Madrid es la CCAA que mayor precio sigue presentando, con 2.823 euros el metro cuadrado, como recoge el Observatorio Assets Under Management elaborado por la consultora Axis Corporate.