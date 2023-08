El ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, ha descartado que el Banco Central Europeo (BCE) vaya a recortar los tipos de interés en el corto o medio plazo, ya que considera que "no debemos desviarnos de este camino" para reducir una inflación que continúa alta.

"Simplemente quiero decir muy claramente a todos los actores económicos y a todos los franceses que nos escuchan: no habrá ninguna reducción de los tipos de interés los próximos meses".

Le Maire asegura así que el organismo europeo no llevará a cabo un recorte hasta que las subidas de precios en la zona euro hayan alcanzado un nivel razonable.

No obstante, sobre si los tipos de interés deberían o no subir más, el ministro de Economía francés cree que corresponde al BCE decidirlo: "No me corresponde a mí tomar decisiones en materia de política monetaria".

Precisamente, hace unos días, su presidenta Christine Lagarde declaraba que el objetivo de inflación del 2% sigue siendo la meta del banco central e insistía en llevar los tipos a "niveles suficientemente restrictivos".

"Fijar los tipos de interés en niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario para lograr un retorno oportuno de la inflación" al objetivo del 2%, señalaba durante su discurso en Jackson Hole.

El BCE celebra su próxima reunión de política monetaria el próximo 14 de septiembre.