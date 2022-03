El Banco Central Europeo (BCE) ha tomado la decisión, en su reunión de marzo, de acelerar el ritmo de reducción de estímulos y ha revisado el calendario de compras de su programa APP (Asset Purchase Program) para los próximos meses. Las compras netas mensuales en el marco del APP ascenderán a 40.000 millones de euros en abril, 30.000 millones de euros en mayo y 20.000 millones de euros en junio. Sin embargo, la presidenta del organismo, Christine Lagarde, ha insistido, en la rueda de prensa que acompaña al comunicado de decisión de política monetaria del Consejo de Gobierno que haya pisado el acelerador.

"No hemos acelerado la normalización: hemos añadido opcionalidades para poder responder de forma ágil", ha dicho la presidenta del BCE. La banquera central ha declarado que "estamos confirmando la reducción progresiva" que la entidad ya preveía en diciembre y confirmó en febrero.

"Hemos añadido una condicionalidad provisional", ha incidido en referencia al comunicado de política monetaria, en el que se ha dado un margen para ser flexible y ha indicado que la calibración de las compras netas para el tercer trimestre "dependerá de los datos y reflejará la evolución de su evaluación de las perspectivas". "Si los datos entrantes respaldan la expectativa de que las perspectivas de inflación a medio plazo no se debilitarán incluso después de que finalicen nuestras compras netas de activos, el Consejo de Gobierno concluirá las compras netas en el marco del APP en el tercer trimestre", ha explicado. "Si las perspectivas de inflación a medio plazo cambian y si las condiciones de financiación se vuelven incompatibles con un mayor avance hacia nuestro objetivo del 2%, estamos dispuestos a revisar nuestro calendario de compras netas de activos en términos de tamaño y/o duración", ha agregado la entidad en su comunicado.

"La guerra de Ucrania y Rusia tendrá un impacto material en el crecimiento y el efecto de los eventos se extenderá dependiendo de la duración del conflicto", ha señalado Lagarde, al tiempo que el banco central se ha comprometido a tomar medidas para que la guerra en Ucrania no afecte a la estabilidad financiera. El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos ha declarado que "la situación no se puede comparar a lo que pasó hace dos años ya que la liquidez en los mercados no ha desaparecido".

Sí ha reconocido el BCE que la invasión rusa de Ucrania ha provocado una gran volatilidad en los mercados financieros. Tras el estallido de la guerra, los tipos de interés del mercado sin riesgo han invertido parcialmente el aumento observado desde nuestra reunión de febrero y los precios de las acciones han caído.

Esto se ha dejado ver también en la inflación y el crecimiento de la zona euro. En la base de las nuevas proyecciones de los servicios, que incorporan una primera evaluación de las implicaciones de la guerra, el crecimiento del PIB se ha revisado a la baja a corto plazo, debido a la guerra en Ucrania. Las proyecciones prevén que la economía crezca un 3,7% en 2022, un 2,8% en 2023 y un 1,6% en 2024.

La inflación, en cambio, ha seguido sorprendiendo al alza debido a unos costes energéticos inesperadamente altos. La subida de precios también se ha generalizado. Lainflación en las nuevas proyecciones se ha revisado al alza de forma significativa, con una inflación anual del 5,1% en 2022, del 2,1% en 2023 y del 1,9% en 2024.