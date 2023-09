Klaas Knot, presidente del Banco de Holanda y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), se ha encargado este miércoles de enfriar las expectativas de todos aquellos que dan por hecho que el organismo hará una pausa en su endurecimiento monetario el próximo 14 de septiembre. Durante una entrevista concedida a 'Bloomberg', Knot ha afirmado que el mercado "tal vez" está subestimando la posibilidad de una nueva subida de los tipos de interés.

"Una subida de tasas es una posibilidad, no una certeza", ha señalado Knot, que, sin embargo, ha reconocido que el BCE se enfrenta a una decisión difícil.

"Probablemente (los inversores) estén una lucha similar a la que tendremos que librar la próxima semana. Pero puedo asegurarles que, al final de la lucha, habrá una decisión", ha señalado.

La debilidad económica de la zona euro ha llevado al mercado a descontar que la institución presidida por Christine Lagarde pueda apostar por mantener los tipos sin cambios en su cónclave de septiembre con el fin de evitar una recesión. En este sentido, la probabilidad de una nueva subida de 25 puntos básicos es de tan solo el 29%.

No obstante, Knot ha remarcado que "quiero advertir contra el exceso de pesimismo. Estamos hablando de debilidad. No estamos hablando de una recesión total".

Respecto a la inflación, ha insitido en que "alcanzar el objetivo del 2% de inflación a finales de 2025 es lo mínimo" y que "claramente me sentiría incómodo con cualquier acontecimiento que pudiera retrasar aún más ese plazo. Y no me importaría mucho si avanzara un poco".

Asimismo, el banquero central ha resaltado que "la ralentización de la economía frenará sin duda la demanda, aunque las previsiones de inflación no diferirán mucho de la última ronda de junio".

El gobernador del Banco de Francia, Francois Villeroy de Galhau, también ha dejado la puerta abierta a una subida de tipos la próxima semana.

"No voy a decir lo que decidiremos el 14 de septiembre, nuestras opciones están abiertas tanto para esta reunión como para las siguientes", ha indicado, aunque ha añadido que "estamos cerca o muy cerca del punto más alto de los tipos de interés".