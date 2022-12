La inflación se modera un punto y baja al 5,8% en diciembre, gracias a la caída de precios en la electricidad y los carburantes, mientras los alimentos siguen disparados. Esto supone que el Índice de Precios de Consumo (IPC) no era tan bajo desde noviembre de 2021, según el dato adelantado del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los precios marcan así cinco meses consecutivos de descensos en tasa interanual y ya se sitúan cinco puntos por debajo del máximo alcanzado el pasado mes de julio, cuando la inflación tocó el 10,8%, un nivel nunca antes visto en España.

Como detalla el INE, esta evolución es debida a que los precios de la electricidad suben menos que en diciembre de 2021 y a que los carburantes registran un descenso mayor que el del año pasado. Por su parte, destacan, aunque en sentido contrario, el vestido y calzado, cuyos precios disminuyen, pero menos que en diciembre de 2021, y el aumento de los precios del tabaco y los alimentos elaborados.

En cuanto a la inflación subyacente, el índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, aumenta seis décimas, hasta el 6,9%. En este caso, llama la atención que esta tasa no era mayor que el índice general desde febrero de 2021. Además, no superaba en tanto (1,1 puntos) al índice general desde octubre de 2020.

Por otro lado, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) en diciembre registró una tasa de variación anual estimada del 5,6%, más de un punto inferior a la registrada el mes anterior.