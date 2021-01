Influencers, Youtubers o simplemente creadores de contenido en redes, así es como se definen muchos de estos jóvenes, que con sus trabajos han conseguido miles de seguidores y colaboraciones con grandes marcas, como Philips.

Plataformas como YouTube, Instagram o la tan de moda entre los jóvenes Twitch, son el medio con el que han conseguido saltar a la fama. Esta semana han vuelto a la palestra no por las cifras, que a veces llegan a ser escandalosas, sino por su huida a Andorra para ahorrarse impuestos.

El último en sumarse ha sido Rubén Doblas Gundersen, puede que el nombre no suene mucho pero si decimos El Rubius, es más probable que hayas oído a tus familiares más imberbes hablar de él. Se marcha junto a su novia para estar "cerca de sus amigos, porque ya le hacía falta un cambio", así lo alegaba el youtuber español, que más gana unos 4.3 millones anuales.

Se suma a la lista en la que ya están sTaXx, Willyrex, Vegetta777, The Grefg o Patri Jordan, aunque nuestros vecinos andorranos no están considerados como paraíso fiscal por la Unión Europea.

"Llevo los diez años de mi carrera como youtuber pagando aquí", argumenta el Youtuber, que hace meses ya arremetió contra Hacienda, “Me toca los cojones. Si vais a estar así conmigo, pues a lo mejor me voy, ¿sabes?". El youtuber argumenta su salida del país con que, "Hacienda me ha tenido en el punto de mira desde el día uno. Siempre han estado intentando putearme, tío. Lo he hecho bien. Lo he hecho todo legal. Aun así, por ser el único tonto que se ha quedado en España me putean a mí, ¿sabes?".

Y es que el principal cambio es debido a la tributación en España, que puede llegar a alcanzar un 52%, en comparación con la de tierras andorranas, donde su máximo sería del 10%. Desde la propia plataforma de Twitch, Ibai Llanos, salía argumentando por qué él sí se quedaba en España, y con sus impuestos sostener el estado de bienestar.

"Es normal que a los ricos les quiten muchísimo dinero, y más que les deberían quitar", opina el conocido caster de eSports. "Yo vivo de puta madre, a mí me da igual que me quiten la mitad porque sigo viviendo de sobra". El argumento de Ibai que defendió que él venía de una familia humilde y era por ello que le daba tanta importancia a los impuestos, ha sido usado por diferentes personalidades políticas, como Gabriel Rufián.

Otro compañero de profesión Alexelcapo iba más allá y defendía que "si estáis en la posición de que iros os es rentable, es que tenéis de sobra para vivir", argumentó. "A mi tío tuvieron que operarle muchas veces y eso no arruinó a mi familia. Quizá yo tenga que usar esos servicios en el futuro, o quizá no, pero alguien lo hace. [...] Sabéis de verdad, compañeros de profesión, que ganamos mucho más de lo necesario. Y olé, bien por nosotros. Quizá es momento de ser responsable para con el resto".