La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) “debería endurecer la política monetaria a un ritmo más rápido a la luz de los crecientes riesgos de inflación”, ha declarado un representante del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La Fed decidió a principios de noviembre comenzar a reducir la cantidad de bonos que compra, “a finales de este mes” a un ritmo de 15 mil millones de dólares cada mes. “Sería apropiado que la Reserva Federal acelerara la reducción de las compras de activos y adelantara el camino para los aumentos de las tasas de política”, han declarado desde el fondo.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, indicó que el banco central podría intensificar sus esfuerzos de reducción y que será un tema que se discutirá en una reunión este mes.

Los datos publicados en noviembre mostraron que el índice de precios al consumidor de EEUU subió un 6,2% en octubre con respecto al año anterior, alcanzando su nivel más alto en 30 años. Sin embargo, la Fed ha pedido que no se interprete la reducción gradual como una señal de una subida de tipos inminente.

En este contexto, el FMI está pidiendo a los bancos centrales, no solo a la Reserva Federal, que comuniquen sus planes con claridad “para no desencadenar un pánico en el mercado que tendría efectos nocivos no solo en el país sino también en el extranjero”, dijo el FMI.

Sin embargo, no todo el mundo cree que los bancos centrales deberían acelerar su ajuste. Desde Fidelity International, su directora ejecutiva, Anne Richards, instó el martes a los responsables políticos a que no actúen apresuradamente. “Es mejor esperar un mes o dos meses y tener claro el camino de los datos antes de actuar”, ha asegurado.