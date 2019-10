EEUU amplía su 'lista negra' y añade 28 entidades de China

Por haber permitido "actividades contrarias a los intereses de la política exterior de EEUU"

La Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos (BIS) ha anunciado la imposición de restricciones a las exportaciones de 28 organizaciones gubernamentales y comerciales de China por supuestos abusos y violaciones de los Derechos Humanos cometidos contra la comunidad musulmana uigur en la región de Xinjiang, en el extremo occidental de China.

En un comunicado, la Oficina de Industria y Seguridad ha informado de que estas 28 organizaciones chinas han sido incorporadas a la Lista de Entidades sometidas a restricciones de exportación por estar implicadas o por haber permitido "actividades contrarias a los intereses de la política exterior de Estados Unidos".

"Esta decisión impone someter las exportaciones de artículos a las Regulaciones Administrativas de Exportación en el caso de entidades que han estado implicadas en violaciones y abusos de los Derechos Humanos en la campaña de China contra los uigures y otras minorías étnicas musulmanas en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang", ha señalado.

Ha incluido entre las organizaciones sancionadas a la Oficina de Seguridad Pública del Gobierno regional de Xinjiang y a 19 entidades subordinadas

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, ha dejado claro que "el Gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Comercio no pueden y no tolerarán la brutal supresión de las minorías étnicas dentro de China". "Esta acción garantizará que nuestras tecnologías, impulsadas en un ambiente de libertad individual y libertad empresarial, no son utilizadas para reprimir a la poblaciones minoritarias indefensas", ha asegurado.

Estados Unidos ha incluido entre las organizaciones sancionadas a la Oficina de Seguridad Pública del Gobierno regional de Xinjiang y a 19 entidades subordinadas, así como ocho organizaciones comericales. Según la BIS, "estas entidades han estado implicadas en la aplicación de la campaña de represión, detenciones masivas arbitrarias y seguimiento con tecnologías de última generación".

La Lista de Entidades de las Regulaciones Administrativas de Exportación identifica personas y organizaciones que estarían implicadas o pueden suponer un riesgo de estar implicadas en actividades contrarias a la seguridad nacional o los intereses de política exterior de Estados Unidos.

RESPUESTA DE CHINA

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha dicho que continuará tomando medidas firmes y resueltas para proteger su seguridad soberana. Estados Unidos debería corregir sus caminos equivocados y dejar de interferir en los asuntos de China, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Geng Shuang.