La economía de la zona euro todavía mantiene la cabeza fuera del agua. Pero conseguir no hundirse durante el año pasado no significa que pueda nadar tranquila. Los riesgos aún acechan bajo la superficie y "su suerte se acabará en el primer trimestre". La resiliencia mostrada hasta ahora no será suficiente para evitar una caída del Producto Interior Bruto (PIB).