A continuación, presentamos las cinco noticias más importantes de este jueves, 22 de mayo, en los mercados.

¿Qué pasa con la deuda americana y el plan fiscal de Trump y por qué preocupa al mercado? La preocupación por la elevada deuda de EEUU se ha intensificado con la decisión de Moody's de quitar la máxima calificación 'AAA' al país y a medida que el Congreso de Estados Unidos debate la aprobación del plan fiscal de Donald Trump, que supondría un incremento de la misma. Esto provocó en la pasada sesión la subida de las rentabilidades de los bonos (y la caída de los precios) mientras aumenta la desconfianza entre los inversores.

Morgan Stanley avisa sobre las bolsas europeas e incluye a cinco españolas en su 'Top 50'. "Navegando aguas turbulentas". Morgan Stanley comienza así su último informe sobre renta variable europea. Lejos de dejarse impresionar por las subidas de los índices, que parecen inmunes a cualquier incertidumbre, el banco se aferra a la cautela, al igual que hacen actualmente otras muchas entidades.

La eurozona se contrae por primera vez en cinco meses, pero "no se debe culpar a los aranceles". La actividad total de la zona euro cae por primera vez en cinco meses. "Parece que la economía no logra recuperar su equilibrio. Desde enero, el índice PMI conjunto ha mostrado solo un mínimo indicio de crecimiento y, de hecho, en mayo, el sector privado entró en contracción". No obstante, "no se debe culpar a los aranceles estadounidenses de esto".

Telefónica vende a Millicom Spain su filial en Uruguay por 389 millones de euros. Telefónica ha vendido a Millicom Spain su filial en Uruguay por 389 millones de euros, según ha confirmado la operadora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). "El cierre de la transacción está sujeto también a determinadas condiciones, incluyendo la obtención de las pertinentes aprobaciones regulatorias.

easyJet aumenta sus pérdidas a 394 millones de libras en el semetre, pero confirma objetivos. EasyJet ha reportado pérdidas en los primeros seis meses del año fiscal (hasta el 31 de marzo), aunque ha asegurado que las reservas actuales apuntan a que cumplirá con las previsiones de beneficios para todo el ejercicio. La aerolínea de bajo coste registró una pérdida antes de impuestos de 394 millones de libras esterlinas en el primer semestre del año, frente a una pérdida de 350 millones en el mismo período de 2024.