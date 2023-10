A continuación presentamos las cinco noticias más importantes de este lunes, 2 de octubre, en los mercados.

BofA cree que el rally del 'value' tiene los días contados y estos son sus motivos. Las acciones 'value' o 'valor' (compañías grandes con negocios maduros, estables y sólida posición financiera) han alcanzado un máximo de 15 meses en Europa, superando a los títulos 'growth' o 'crecimiento' (compañías con potencial para crecer a un ritmo más rápido que el promedio de mercado) en un 11% desde mayo, invirtiendo con creces el bajo rendimiento registrado desde marzo y situando el precio relativo del 'value' en su nivel más alto desde junio del año pasado.

EEUU evita el cierre del Gobierno (por ahora) tras el acuerdo 'in extremis' en el Congreso. Estados Unidos ha evitado 'in extremis' el cierre del gobierno. Este fin de semana el Congreso votó a favor de una ley acordada por los legisladores republicanos y demócratas, según la cuál habrá financiación para otros 45 días, es decir, hasta mediados de noviembre. No obstante, este paquete deja a un lado cualquier ayuda económica para Ucrania.

El petróleo se convierte en el quebradero de cabeza del mercado: "Seguirá al alza". La escalada del petróleo está siendo una de las principales narrativas que está dando forma al mercado. La subida del crudo desde el verano, que recientemente provocó que el barril de Brent rebasara los 97 dólares, parece no tener un final a la vista. Numerosas firmas de análisis pronostican una gran tensión en el mercado mientras la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+), especialmente Arabia Saudí y Rusia, mantengan los recortes de producción. Pero para ver su fin, es probable que tengamos que esperar algo más.

BBVA inicia este lunes su programa de recompra de acciones de 1.000 millones. BBVA pone en marcha este lunes, 2 de octubre, la ejecución de su nuevo programa de recompra de acciones de 1.000 millones de euros, tras recibir la autorización del Banco Central Europeo (BCE). Esta recompra de acciones está considerada como remuneración extraordinaria al accionista y es adicional a la distribución de dividendos de BBVA, ha destacado el banco en un comunicado.

El Banco Mundial recorta el PIB de Asia Oriental por la desaceleración de China. El Banco Mundial ha recortado su estimación de crecimiento para los países en desarrollo de Asia Oriental y el Pacífico, de forma que ahora espera que crezcan un 5% en 2023, frente al 5,1% que preveían hasta ahora. La razón que ha esgrimido esta organización para acometer la rebaja es la desaceleración de China y de la demanda global en un entorno de tipos más altos y un comercio debilitado.