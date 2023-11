A continuación presentamos las cinco noticias más importantes de este jueves, 30 de noviembre, en los mercados.

Diez temas de inversión clave para 2024 que debe conocer si quiere estar bien preparado. Bank of America (BofA) ha identificado diez temas de inversión que serán claves el próximo año, que incluyen recortes de tipos y más subidas en las bolsas. Esta es su visión económico-bursátil para 2024.

Brij Khurana (Wellington Management): "El mercado de bonos tiene un precio muy atractivo". Brij Khurana, socio de Wellington Management y gestor de las carteras Opportunistic Investment y Opportunistic Fixed Income, ha concedido una entrevista a FundsNews durante su visita a España. Así ve el mercado este estratega que define así su estilo de inversión.

Llega la COP28: qué esperar, cuáles son los objetivos y qué temas se tratarán. La 28º cumbre mundial del clima (COP28) arranca este jueves en Dubái y centra buena parte de la atención de la semana. Se espera que los más de 70.000 políticos, diplomáticos, activistas, financieros y empresarios que acuden a esta cita que se celebrará hasta el 12 de diciembre sirva para lograr compromisos ambiciosos en materia medioambiental, y es que la situación nunca había sido tan acuciante. Se necesita acelerar de verdad la transición energética, dado que el sentimiento general es de que las medidas adoptadas hasta ahora han sido insuficientes. "Las buenas intenciones y las promesas no bastarán", dicen los expertos, que no obstante no son demasiado optimistas y dicen que "está por ver si la COP28 abre el camino a avances revolucionarios".

"Los bancos centrales no pueden dar el problema de la inflación como solucionado". Es lo que consideran en A&G, donde creen que, pese a que "ya ha caído con mucha fuerza", "no pueden declarar la victoria a la inflación", ya que los precios se encuentran "por encima de lo que quieren".

El Libro Beige de la Fed anticipa "aumentos moderados de precios" en 2024. El Libro Beige de la Reserva Federal (Fed) indica que "los aumentos de precios se moderaron en gran medida en todos los distritos, aunque los precios se mantuvieron elevados", y anticipa "aumentos moderados de precios" de cara al próximo curso.