"Los bancos centrales no pueden dar el problema de la inflación como solucionado". Es lo que consideran en A&G, donde creen que, pese a que "ya ha caído con mucha fuerza", "no pueden declarar la victoria a la inflación", ya que los precios se encuentran "por encima de lo que quieren".

Según sus previsiones, entramos en un contexto donde que la inflación se sitúe entre el 2% y el 4% será la normalidad. Y es que "no hay una sola razón por la que el mundo deje de funcionar si está al 3%", ha afirmado el director general de inversiones de la firma, Diego Fernández Elices, durante un encuentro con la prensa.

Sobre qué camino tomarán los bancos centrales respecto a sus políticas monetarias, estiman que sus decisiones serán más "laxas" que hasta ahora, con lo que, aunque no ven que vayan a producirse las bajadas de tipos de interés según calcula el mercado, tienen claro que no habrá más subidas.

Como ha recordado el director general de inversiones de A&G, las previsiones del consenso es que el Banco Central Europeo (BCE) llevará a cabo dos o tres bajadas de tipos para enero de 2025. En el caso de la Reserva Federal de EEUU (Fed), es que los reduzca en 100 puntos básicos. Sin embargo, "una bajada de 100 puntos básicos en los tipos de interés solo puede ir ligada a un miedo de recesión significativo", apunta.

Precisamente en este sentido, Fernández Elices vaticina que "antes o después" EEUU sufrirá una recesión "leve": "No hay nada que nos haga pensar que venga una recesión fuerte" y, además, "no tiene porqué ser larga". De hecho, ha remarcado que la recesión estadounidense "no se ha anulado, solo se ha pospuesto". ¿Por qué no se ha producido aún? Porque "el efecto de la subida de los tipos no se ha visto todavía en su totalidad", ha respondido.

Además, ha explicado que este retraso puede deberse a cuatro factores, como son la fortaleza del empleo, el exceso de ahorro acumulado, que las familias hayan podido refinanciar sus deudas sin coste por los tipos bajos y que los efectos de la política monetaria restrictiva se han visto limitados por la política fiscal expansiva.

LA RENTA FIJA PRESENTA MEJORES PERSPECTIVAS QUE LA VARIABLE

Por otro lado, desde A&G también han hecho referencia a los mercados y lo que puede estar por venir en 2024. Tienen claro que la renta fija sigue presentando mejores perspectivas que la renta variable. "Es difícil que la renta fija pierda dinero, hay opciones de que incluso pague más que la renta variable a corto plazo", ha señalado su director general de inversiones, que ha añadido que están "infraponderados en renta variable y ligeramente sobreponderados en renta fija".

En detalle, ha comentado que la posibilidad de perder dinero en renta fija hoy "es bajísima", mientras que para las bolsas "hay mayor probabilidad de que las cosas puedan salir un poco peor que mejor" y se esperan unas rentabilidades "de entre el -10% y el 20%".

Además, ha matizado que lo fundamental en la renta variable son los beneficios de las compañías y las proyecciones es que haya revisiones a la baja: "Los precios de las acciones seguirán los beneficios de las compañías, pero pensamos que el mercado está complaciente en renta variable teniendo en cuenta el crecimiento económico esperado y las expectativas de beneficios".

Como ha añadido, en un contexto en el que los mercados se comportan "algo complacientes" las bolsas "no están baratas". Mientras, dentro de la renta fija, ha decantado su preferencia por los bonos gubernamentales frente a los corporativos.