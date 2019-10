El Brexit restará 80.000 millones de euros al PIB de Reino Unido en 10 años

"No esperamos que la actividad económica sea impulsada por la aprobación del acuerdo sobre el Brexit propuesto por el Gobierno. Estimamos que, a largo plazo, la economía será un 3,5% más pequeña con el acuerdo en comparación con la situación de seguir miembros de la UE". Es la valoración del National Institute of Economic and Social Research (NIESR) sobre el impacto del Brexit en la economía británica durante los próximos 10 años (unos 80.000 millones de euros).