La última decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra (BoE) ha descolocado al mercado al ser el doble de lo esperado. Los tipos de interés suben 50 puntos básicos ante una la incapacidad de rebajar la inflación, que se mantiene persistente en Reino Unido. Y es precisamente la imposibilidad de relajar los precios lo que hará que el organismo vaya más allá. El mercado ve ya los tipos superando la barrera del 6%.

Más inflación, mayor aumento de tipos de interés. Así podría resumirse el escenario para el BoE que, aunque no ha ofrecido muchas pistas sobre lo que sucederá en las próximas reuniones, "está claro que hasta que no empecemos a ver alguna mejora en las estadísticas oficiales de inflación, el comité no se contentará con hacer una pausa". "Por supuesto, los mercados creen que los aumentos posteriores podrían llevar las tasas al 6%", afirman en ING.

"Hay muchas posibilidades de que aquellos que respaldan 50 puntos básicos lo hayan hecho con la esperanza de que hacer más ahora requiera la necesidad de hacer menos más adelante y por un período de tiempo más corto. Sin embargo, no es así como los mercados lo perciben inicialmente, ya que aumentan las probabilidades de que la tasa bancaria supere el 6%", añaden en OANDA. "La reacción inmediata del mercado después del aumento de las tasas de hoy mostró un cambio hacia una mayor expectativa de que las tasas alcancen un máximo del 6% y que ese máximo llegue en noviembre en lugar de en diciembre o principios del próximo año", dicen en AJ Bell.

Esas son al menos, las probabilidades que maneja el mercado a la vista de que el Comité de Política Monetaria (MPC) del organismo británico ha dejado claro su compromiso contra una inflación que en mayo, según los últimos datos, se mantuvo en el 8,7% mientras la tasa subyacente escaló hasta el 7,1%. "Los mercados esperan un pico en las tasas del 6% para diciembre de este año. Sin embargo, parece que veremos una desaceleración económica, y eso también debería reducir la inflación", apuntan en M&G.

Aunque los últimos datos económicos muestran que el Producto Interior Bruto (PIB) de Reino Unido sigue creciendo, en AJ Bell creen que la economía "está al borde de una espiral catastrófica y esta última subida de tipos de interés de gran tamaño no hace más que aumentarla". A su parecer, el hecho de que la única herramienta del Banco de Inglaterra para tratar de luchar contra la inflación "persistente y pegajosa" sea un mayor aumento de tipos de interés "parece cada vez más endeble a la luz de esa obstinada cifra de inflación. Pero el banco sigue aferrado a su predicción de que la inflación caerá considerablemente a finales de año".

Como señalan en Berenberg, si la inflación vuelve a sorprender al alza en los próximos meses, el BoE puede ir más allá. Sin embargo, si la inflación se modera lo suficiente y si el crecimiento del empleo y los salarios pierde impulso, es posible que el BoE no vaya más allá de una última subida en agosto. "Dado que la subida de 50 puntos básicos sugiere que el BoE quiere ser decisivo, parece posible que vuelva a subir los tipos en 50 puntos básicos en agosto y se detenga a partir de entonces", estiman.

La previsión de Danske Bank es que el BoE volverá a una subida menor de 25 puntos básicos en la reunión de agosto "si los datos no sorprenden significativamente al alza. Sin embargo, enfatizamos que los riesgos están sesgados hacia al alza". Con el contexto mundial, no creen que los datos se hayan debilitado lo suficiente como para que el BoE detenga su ciclo de alzas en la reunión de septiembre. "Por lo tanto, revisamos nuestro pronóstico para incluir una subida de 25 puntos básicos en septiembre, marcando un pico en la tasa bancaria en el 5,5%".