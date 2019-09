Batalla final entre el Parlamento y Johnson para evitar el Brexit duro

La Cámara de los Comunes tiene tres días para desbaratar los planes del 'premier'

Los diputados británicos inician el curso político este martes con la firme determinación de plantar cara al primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson. La maniobra del 'premier' de intentar suspender la actividad de la Cámara de los Comunes durante cinco semanas para salirse con la suya en el Brexit ha acelerado los planes de los laboristas y de los rebeldes en el partido conservador, que cuentan con tres días para evitar el temido divorcio sin acuerdo.

El cierre del Parlamento durante la mayor parte de septiembre y octubre ha precipitado la votación de una propuesta por parte de los socialdemócratas de Jeremy Corbyn para descartar que el país quedé fuera del bloque europeo sin que medie un tratado. El líder laborista y los opositores al sustituto de Theresa May en el Número 10 de Downing Street en el seno de su propio partido no se han estado precisamente de manos cruzadas durante el receso estival. Sobre la cabeza del flamante 'premier' planean una moción de censura y una nueva prórroga del Brexit de hasta ocho meses más allá de la fecha del 31 de octubre.

"Estas maniobras reafirman nuestra opinión de que no habrá ruptura con la Unión Europea (UE) sin unas elecciones generales", afirman los analistas de Ebury. "Es probable que las probabilidades de un Brexit sin acuerdo hayan aumentado en el mercado sólo modestamente tras la controvertida maniobra de Johnson, pasado del 35% a poco más del 40% de probabilidad", agregan.

Para Michael Hewson, analista de CMC Markets, la opción de unas elecciones anticipadas ha ganado enteros, lo que mantiene a la libra bajo una intensa presión. Hewson también apunta a que una nueva ampliación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, por el que se regula el abandono de un país del bloque, es un desenlace factible.

Además de estas opciones, "un Brexit con acuerdo o que finalmente no haya Brexit siguen siendo los dos escenarios más probables, incluso después de que Johnson deje en 'stand by' el Parlamento durante cinco semanas”, indica Dennis Shen, analista de Scope Ratings. "La suspensión de la Cámara Baja de Westminster no significa que se produzca la salida de Reino Unido sin un pacto con la UE", agrega.

A corto plazo, incluso aunque la UE conceda cambios modestos al acuerdo antes del 31 de octubre y este se apruebe, "puede ser necesaria otra prórroga para finalizar los procesos legislativos obligatorios antes de que el país complete una salida ordenada de la UE", comenta Shen.

La ausencia total de Brexit, es decir, la interrupción del proceso a medio plazo sigue siendo el segundo escenario final más probable según Scope. Unas elecciones anticipadas -convocadas por el gobierno o forzadas por una moción de censura del Parlamento- podrían acelerar el calendario hacia una salida ordenada si aportan una mayoría más significativa a favor de un Brexit con acuerdo, o hacia la ausencia de separación si resultan en una coalición a favor de un referéndum.

UNIDAD ANTE LA UE

Dada la constante oposición del Parlamento a un Brexit sin acuerdo, la suspensión temporal de este órgano, que teóricamente arranca la semana que viene, "probablemente mejoraría la posición negociadora del gobierno del Reino Unido en las conversaciones con la UE antes del Consejo Europeo de los días 17 y 18 de octubre", apostilla Shen. Eso, siempre y cuando esta acción extraordinaria supere los múltiples desafíos legales actuales.

La preocupación del primer ministro es que el Parlamento socave la credibilidad de la amenaza de un Brexit sin acuerdo como medida de presión ante la UE, por lo tanto, "la suspensión de la Cámara de los Comunes le permitiría presumiblemente aumentar la presión para obtener concesiones", opina este analista.

"Johnson intenta eliminar las preguntas en la UE sobre la credibilidad de las amenazas británicas de una salida desordenada en caso de que no se otorguen concesiones suficientes, como la eliminación del backstop (el mecanismo de emergencia para la frontera con Irlanda del Norte", aclara el analista.

A este respecto, la UE ha indicado cierto grado de disposición a renegociar algunas áreas del backstop para que sean potencialmente más aceptables para Reino Unido, aunque sin duda no habrá una revisión completa de la disposición existente.