El precio de los alimentos, un componente importante de la inflación, se mantiene al alza. ¿Dejarán de subir o aún no han tocado techo? Son varios los factores que determinarán su camino, pero algunos analistas aseguran que las perspectivas no son muy alentadoras. Estas son las razones por las que los precios de los alimentos no van a bajar, según Schroders, que augura un panorama de precios agrícolas elevados en un futuro previsible.