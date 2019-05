AMLO responde a Trump: "Los problemas sociales no se resuelven con impuestos"

Después de la decisión del presidente estadounidense de aplicar aranceles del 5%

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha contestado a Donald Trump tras la decisión del presidente estadounidense de aplicar aranceles del 5% (que podrían aumentar al 25%) sobre todos los bienes mexicanos como medida de presión para frenar la inmigración ilegal.

López Obrador ha mandado una carta a Trump en la que pide diálogo y rechaza las medidas anunciadas por el presidente de EEUU. "Los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medida coercitivas", ha dicho el líder de izquierdas en la carta.

"Le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio", ha dicho AMLO a Trump en la carta, en la que pide profundizar en el diálogo para buscar alternativas al problema migratorio y evitar así confrontaciones, reiterando que no quiere confrontación pero tampoco le falta valor, ya que, asevera, no es "cobarde ni timorato".

El documento, que ha sido divulgado por la Presidencia, asegura que México "cumple su responsabilidad de evitar la migración" sin violentar los derechos humanos. El presidente de México sostiene también no creer en la Ley del Talión, en el "diente por diente" ni el "ojo por ojo" porque todos "nos quedaríamos chimuelos o tuertos". También señala que los hombres de Estado y de Nación "estamos obligados a buscar soluciones pacíficas a las controversias y llevar a la práctica por siempre el bello ideal de la no-violencia".

En ese sentido, López Obrador solicita a Trump que si no tiene inconveniente instruya a sus funcionarios para que atiendan a los representantes de México que este viernes viajarán a Washington "para llegar a un acuerdo en beneficio de nuestras naciones". Le recuerda que desde el inicio de su gobierno, el pasado 1 de diciembre, le propuso optar por la cooperación para el desarrollo y ayudar a los países centroamericanos con inversiones productivas para "resolver de fondo este penoso asunto".

También indica a Trump que en poco tiempo los mexicanos ya no tendrán necesidad de irse a EEUU y que su migración "será opcional y no forzosa" porque su gobierno combate la corrupción, el principal problema de México. El país se convertirá en "una potencia con dimensión social" y los mexicanos podrán trabajar y ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres y sus culturas, y no irse a Estados Unidos, señala.

López Obrador lanza a Trump la pregunta de cómo de la noche a la mañana el país de la fraternidad con los migrantes se puede convertir en un gueto, un espacio cerrado donde se estigmatiza, se maltrata, se persigue, se expulsa y se cancela el derecho a la justicia. "La Estatua de la Libertad no es un símbolo vacío", concluye.

Trump anunció a través de su cuenta personal en Twitter que impondrá gradualmente aranceles a todos los productos mexicanos, desde el 5% hasta el 25%, y amenazó con mantenerlos "hasta el momento en el que los migrantes ilegales que vienen por México, a nuestro país, paren".