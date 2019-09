Nadal derrota a Berrettini y se cuela en su quinta final del US Open

Se enfrenta este domingo al ruso Daniil Medvedev

Rafael Nadal disputó esta pasada madrugada la semifinal del Grand Slam frente al neoyorquino Matteo Berrettini, al que superó por 7-6 (6), 6-4 y 6-1 en dos horas y 34 minutos. Con este resultado, Nadal se cuela en la gran final que se celebra este domingo y aspira a conquistar su cuarto US Open, con Daniil Medvedev como rival.

Fue un partido más complicado de lo que en un principio de presagiaba, ya que Berrettini puso dura resistencia y no se dejó intimidar ni por el rival ni por la ronda, y pese al gran desgaste que llevaba encima en este US Open, no acusó desgaste físico ni emocional hasta ceder el segundo set.

De hecho, se podían haber cambiado las tornas y discurrir el partido por derroteros muy diferentes si Nadal no llega a solventar la buena racha que tuvo Berrettini con 4-0 de ventaja en el tie break del primer set. Pero la consistencia de los golpes de Nadal mellaron poco a poco la confianza de Berrettini.

"No pienso que sea el final de mi carrera ni que sea mi última oportunidad, porque si pensara así un problema tendría. Tengo que estar pensando en que es una oportunidad de sumar un US Open más a mi carrera, que es muchísimo. Siempre lo digo, que pienso en la cosa que es momentánea", aseguró Nadal en la rueda de prensa tras derrotar a Berrettini.