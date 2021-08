La marcha de Leo Messi, el icono del barcelonismo durante casi 15 años, del FC Barcelona es una noticia "nefasta" para el club catalán, según ha valorado el presidente de la institución deportiva, Joan Laporta. Asimismo, ha subrayado que una de las vías para que el delantero siguiera en el Barça era "hipotecar los derechos de televisión del Barça por medio siglo", algo a lo que el presidente blaugrana ha asegurado "no estar dispuesto, ni por Messi ni por nadie".

"Lamentablemente, hemos recibido una herencia nefasta, que ha hecho que la masa salarial deportiva represente un 110% respecto a los ingresos del club. No tenemos margen", ha empezado el presidente del Barcelona. "Para cumplir con el fair-play de La Liga, teníamos que aceptar un acuerdo de La Liga que hipotecaba durante medio siglo los derechos televisivos de un club con 120 años de Liga. Un club que está por encima de todo. De jugadores, del mejor jugador del mundo, del presidente y de todo", ha hecho hincapié Laporta en una rueda de prensa desde el Auditori 1899 del Camp Nou.

"Quiero que quede claro que Leo quería quedarse y que el club quería que se quedara. Llega un momento en el que en una negociación te tienes que plantar, analizar la cosa con rigor y con los números. La norma de LaLiga podría ser más flexible, pero eso no es excusa porque ya la conocíamos. Estoy triste, pero creo que hemos hecho lo mejor para el Barça", ha declarado Laporta. Y proseguido: "Leo ha puesto todas las facilidades posibles. Jugar dos años y que se los pagáramos en cinco años". "Pensábamos que eso podría encajar en el criterio de LaLiga. En otros países funciona y aquí no se acepta, Nosotros queríamos que el PostMessi empezaran en dos años, pero no ha podido ser", ha lamentado el presidente del FC Barcelona.

COMUNICADO DEL BARÇA

"A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)" advertía el club este jueves en el comunicado difundido. Asimismo, añadía que "ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al Barcelona".

Messi ha sido jugador del Barça desde los 13 años, cuando el 14 de diciembre del 2000 firmó su contrato en una servilleta. Desde entonces, ha jugado 777 partidos oficiales, marcando 672 goles y dando 268 asistencias. Ha ganado junto a los azulgrana 10 ligas, 7 Copas del Rey, 4 Champions, 3 Mundiales de Clubs, 3 Supercopas de Europa y 8 Supercopas de España.