El Ibex y el resto de bolsas europeas van a arrancar este jueves claramente a la baja (futuros: -0,7%) en medio de la preocupación por la deuda americana ante el plan fiscal de Donald Trump, lo que llevó ayer a que Wall Street cerrara con recortes cercanos al 2% de media. Los futuros estadounidenses cotizan ahora mixtos y muy planos.

Los inversores están pendientes de las tensas negociaciones del Congreso de EEUU sobre el proyecto de reforma fiscal de Donald Trump, en un contexto marcado por la reciente rebaja de la calificación crediticia de Moody's al país.

"La preocupación es simple: si Estados Unidos no puede recortar el gasto y al mismo tiempo implementa recortes de impuestos radicales, el déficit seguirá creciendo. Y si los mercados, si los inversores, no están dispuestos a seguir el juego, poco puede hacer el Gobierno. ¿Recuerdan la minicrisis presupuestaria de Liz Truss en el Reino Unido? Si los inversores dicen que no, es no. Por el momento, los inversores se muestran escépticos", valora Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

Los republicanos están debatiendo el tamaño de las deducciones fiscales estatales y locales, en medio de preocupaciones por el nivel de gasto del proyecto. Si el plan se aprueba antes del Día de los Caídos (Memorial Day), como pretende el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el proyecto podría terminar aumentando el déficit del Gobierno estadounidense en varios billones de dólares, justo en un momento en que el temor a un repunte inflacionario por los aranceles de Trump ya está presionando los precios de los bonos y elevando los rendimientos.

El rendimiento del bono del Tesoro americano a 30 años subió este miércoles unos 12 puntos básicos hasta el 5,09%, superando el nivel clave del 5% por segunda vez esta semana y alcanzando un nivel no visto desde octubre de 2023. El rendimiento a 10 años superó el 4,6%, volviendo a niveles que en abril provocaron turbulencias en los mercados y contribuyeron a que Donald Trump pausara sus aranceles más duros. El rendimiento a 2 años subió 4 puntos básicos, situándose en el 4,01%.

La preocupación por el mercado de deuda americano también tiene su reflejo en Asia, donde las caídas se han impuesto esta madrugada. El Nikkei cede un 1% y el Hang Seng se deja un 0,8%.

PENDIENTES DE LOS PMI

Junto a este asunto, que sin duda marcará la jornada, hoy los inversores van a estar pendientes de los PMI manufacturas y servicios preliminares de mayo que se publicarán en Europa y también en Estados Unidos.

En Japón, el PMI manufacturero de mayo ha subido hasta 49 desde 48,7, aunque se mantiene en zona de contracción. Por su parte, el PMI servicios se mantiene en zona de expansión (50,8), pero cede desde 52,4.

Hoy también se publica el IFO alemán de mayo, mientras que en EEUU se presentan datos de ventas de viviendas existentes de abril.

En el plano empresarial, se conocerán más resultados, como los de Grenergy, que ha quintuplicado beneficios en el primer trimestre.

OTROS MERCADOS: EL BITCOIN, EN MÁXIMOS DE TODOS LOS TIEMPOS

El bitcoin, convertido en activo refugio en medio de la preocupación por Estados Unidos, renueva este jueves máximos de todos los tiempos. Ahora se sitúa en 111.406 dólares. El ether avanza hasta 2.683 dólares.

El euro se cambia a 1,1331 dólares (+0,0177%). El petróleo sube un leve 0,1% (barril Brent: 64,96 dólares; barril WTI: 61,67 dólares).

El oro también escala en medio de la tensión. Sube un 0,74% (3.337 dólares). La plata se revaloriza un 0,74% (33,90 dólares).

La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 4,591%.