El Ibex 35 ha cerrado este viernes una semana que ha sido positiva, en la que por fin ha conseguido superar sus máximos del año y en la que ha enfilado ya con paso firme el camino hacia los 9.000 puntos. Aunque este viernes ha bajado ligeramente un 0,09%, hasta 8.815 puntos, el selectivo español ha subido un 2,74% en el acumulado del mes de abril, lo que arroja una ganancia anual del 9,2%.

Con el cierre de semana acaba también un mes que ha sido muy tranquilo, en el que ha aumentado en cierta medida la volatilidad en las últimas semanas y en el que nada ha alterado el pulso de unos inversores que parecen dispuestos a que las bolsas sigan avanzando. Entramos ya en mayo, con su famoso 'sell in may and go away'. Si esto se cumplirá en esta ocasión, aún está por verse.

BBVA, SABADELL...

BBVA y Sabadell han publicado hoy sus resultados. El primero ha subido un 2,6% tras ganar 1.210 millones en el primer trimestre y volver a niveles pre-Covid. Además, ha anticipado que comenzará su programa de recompra de acciones en el cuarto trimestre y que dicho programa durará unos seis meses.

El segundo se ha disparado un 8,7% tras registrar un descenso del 22% en su beneficio. Además, hoy se conocerán tras el cierre las cifras de Siemens Gamesa, mientras que, fuera de nuestro país, han publicado Barclays, BNP Paribas o AstraZeneca.

Los resultados han marcado la semana en España, con la publicación de cifras muy relevantes que, en general, han sido bien recibidas. En este primer trimestre del año se está viendo un incremento en los beneficios de las compañías, ya que compara con un primer trimestre de 2020 muy complicado marcado por el estallido de la pandemia.

Por lo demás, a estas horas siguen coleando las cuentas de Amazon y Twitter que se conocieron ayer en Wall Street. La primera sube un 1% y la segunda se hunde un 13%. La red social ha terminado el mes de marzo con 199 millones de usuarios diarios monetizables. Pese a que se trata de una cifra bastante elevada, la propia compañía esperaba alcanzar los 200 millones.

AVALANCHA DE PIB EN EUROPA

En esta última sesión semanal se han publicado los PIB del primer trimestre de España, Francia, Alemania y de la zona euro. En España, el PIB ha caído un 0,5%, debido al descenso del consumo y de la inversión, reflejando así el impacto de la tercera ola del Covid y de la borrasca Filomena.

Por su parte, la zona euro ha vuelto a entrar en recesión tras una contracción del 0,6%, menor de la esperada (-0,8%) y menor que la del cuarto trimestre (-0,7%).

Además, el IPC de abril de la eurozona ha subido hasta el 1,6% y suma su cuarto mes de alzas. Finalmente, la tasa de desempleo de marzo ha bajado hasta el 8,1% desde el 8,2% previo y frente a la previsión de una subida hasta el 8,3%.

Por otro lado, cabe destacar que el PMI manufacturero de abril en China ha caído hasta 51,1 desde 51,9 y frente a la previsión de 51,7. El PMI no manufacturero se ha situado en 54,9 desde 56,3. El PMI manufacturo de Caixin ha subido hasta 51,9 desde 50,6 y frente a la estimación de 50,8.

OTROS MERCADOS

El euro se deprecia un 0,7% y se cambia a 1,2032 dólares. El petróleo cae más del 2%, hasta los 67,24 dólares el Brent y los 63,30 el West Texas.

El oro y la plata suben ligeramente, hasta 1.770 dólares y 26,17 dólares.

El bitcoin avanza un 6% (56.250 dólares), y el ethereum un 1% (2.7646dólares).

La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 1,63% y la del bono español a 10 años cae ligeramente hasta el 0,47%.