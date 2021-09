El Ibex y el resto de plazas europeas esperan este miércoles las conclusiones de la reunión de dos días de la Reserva Federal (Fed). De momento, los futuros apuntan a subidas en la apertura (+0,4%), extendiendo las alzas de la pasada jornada en el Viejo Continente. Wall Street, por su parte, terminó plano, con signo mixto, mientras que en Asia también se ha visto un tono dispar y movimientos contenidos esta madrugada. Hoy Hong Kong está cerrado por festivo.

Los inversores se tranquilizaron ayer después de los nervios del lunes provocados por la crisis de Evergrande, que dieron lugar a fuertes caídas en todas las bolsas mundiales. Ahora, aunque sigue habiendo preocupación, se cree que el efecto contagio de un posible impago por parte de la promotora se contendrá y que el Gobierno chino, de alguna manera, amortiguara una posible caída.

Esta mañana además hay una buena noticia relacionada con Evergrande. Según publica 'Reuters', la principal unidad de la promotora ha anunciado que realizará un pago de cupones de sus bonos nacionales este 23 de septiembre, lo que ofrece cierto alivio a unos mercados muy tensos por este asunto.

LA FED... Y OTROS BANCOS CENTRALES

Lo que tenga que decir Jerome Powell a partir de las ocho de la tarde hora española será determinante para el devenir de las bolsas al otro lado del Atlántico y para lo que vayan a hacer este jueves en Asia y Europa. Dicen los expertos que será interesante ver si la narrativa ha cambiado ante la subida de los precios de la energía y la crisis de Evergrande.

"Justo antes de que se publicara el informe de empleo de agosto había una previsión generalizada de que la reunión de hoy sería la oportunidad para que el banco central de EEUU señalara el inicio de la reducción de la cantidad de su programa de compra de bonos de 120.000 millones de dólares al mes", recuerda Michael Hewson, director de análisis de CMC Markets en Londres.

"Una cifra mensual de nóminas no agrícolas de 235.000 puso fin a ese relato, aunque esto no significa que no se vaya a producir una reducción de la compra de bonos, sino que puede tardar un poco más en producirse, ya que la mayoría de los expertos apuestan por que comience en diciembre", añade.

"La realidad es que no hay muchas razones para que no se produzca antes, teniendo en cuenta la situación actual de la economía estadounidense en relación con la que había en diciembre del año pasado. Si el BCE puede empezar a reducir la cantidad de su programa PEPP, no hay absolutamente ninguna razón por la que la Reserva Federal no pueda seguir su ejemplo, a pesar del mal informe de agosto", concluye Hewson.

Por lo demás, hoy ha habido reunión del Banco de Japón, que ha mantenido la política monetaria sin cambios, aunque ha ofrecido una visión algo más sombría respecto a las exportaciones y la producción, lo que refuerza las expectativas de que el banco central japonés mantendrá los estímulos. Además, ha hablado de recuperación moderada de la economía japonesa, gracias a los avances de la vacunación.

En China, el Banco Popular ha mantenido en el 3,75% el tipo de referencia para los préstamos a un año.

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,1724 dólares. El petróleo sube algo más de un 1%, con el Brent en 75,24 dólares y el WTI en 71,37 dólares.

El oro está plano, en 1.777 dólares, y la plata sube un 0,7%, hasta los 22,76 dólares.

El bitcoin se mantiene sin cambios, en 42.171 dólares, al igual que el ethereum, en los 2.890 dólares.

La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 1,333%.