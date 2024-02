El Ibex 35 y el resto de bolsas despiden una semana que ha estado marcada por los resultados, aunque también ha sido muy relevante en cuanto a datos macro y reuniones de bancos centrales, con la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra. Sin embargo, estos dos últimos aspectos han tenido menos impacto que las cuentas empresariales, que han provocado la reacción de las empresas y han impactado directamente en los índices. Los futuros europeos suben un 0,8%.

En el caso de España, ha sido la semana de los bancos (también se han publicado cifras muy relevantes de bancos en el resto de Europa). Después de BBVA, Santander y Sabadell, hoy le toca el turno a CaixaBank. La entidad obtuvo un beneficio neto atribuido de 4.816 millones de euros en 2023, frente a los 3.129 millones en 2022, lo que representa un incremento del 53,9%. En el cuarto trimestre, el beneficio se situó en 1.157 millones, lo que supone una caída del 24%.

El Consejo de Administración de la entidad ha propuesto a la Junta General de Accionistas el pago de un dividendo en efectivo de 0,3919 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2023, lo que representa un 'payout' del 60%, a abonar durante el mes de abril, y que supone repartir entre los accionistas un total de 2.890 millones. Además, la intención es realizar este semestre un nuevo programa de recompra de acciones.

Hoy también el mercado está pendiente de la reacción tras los resultados de Meta, Apple y Amazon. El primero se dispara en el 'after hours' tras mejorar previsiones, anunciar su primer dividendo y comunicar también un programa de recompra de acciones. Amazon sube con ganas tras superar expectativas e incrementar sus ventas trimestrales un 14%. Apple, por su parte, cae un 2,9%. Ganó 33.916 millones en el cuarto trimestre, un 13% más, pero caen las ventas en China.

INFORME DE EMPLEO DE EEUU

La atención de los inversores se centra también hoy en el informe de empleo de EEUU del mes de enero, que se espera muestre una desaceleración modesta en la contratación después de que el informe de nóminas de ADP se desacelerara a 107.000.

Se prevé que el informe de nóminas de enero añada 185.000 nuevos empleos, en comparación con los 216.000 en diciembre, mientras que se espera que los salarios permanezcan sin cambios en un 4,1%. Se prevé que la tasa de desempleo aumente ligeramente al 3,8%, después de la sorpresiva caída del mes pasado al 3,7%.

"La lógica con los datos de empleo es que, cuanto más suaves sean, antes podría comenzar la Fed a recortar las tasas. Y con la cantidad de noticias de despidos, parece seguro apostar a que el informe de empleo no agrícola de hoy será tan suave como el informe ADP del miércoles", escribe Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

"Pero hay que tener en cuenta que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que tienen la sensación de que la economía estadounidense se está acelerando basándose en anécdotas y conversaciones con el sector privado. Y eso no está en línea con las noticias de despidos que llenan los titulares. Un dato de empleo razonablemente suave es bueno para los 'pájaros carpinteros' de la Fed y debería ejercer más presión sobre el dólar estadounidense; una cifra más fuerte de lo esperado, si no anormalmente fuerte, no debería afectar las expectativas de recorte de mayo y mantener controlados a los toros del dólar".

Este viernes también se publican el paro en España de diciembre y el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan en EEUU.

OTROS MERCADOS

El euro sube hasta 1,0878 dólares (+0,06%). El petróleo sube medio punto porcentual. El Brent se sitúa en 79,09 dólares y el West Texas, en 74,17 dólares.

El oro cotiza con ligeras alzas (2.072 dólares), al igual que la plata (23,26 dólares).

El bitcoin avanza hasta 43.170 dólares y el ethereum, hasta 2.312 dólares.

La rentabilidad del bono americano a 10 años sube al 3,885%.