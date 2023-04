El gobernador de la Reserva Federal (Fed), Christopher Waller, ha loado el potencial de la “prometedora” tecnología blockchain, pero también ha advertido de los riesgos asociados a la tokenización y contratos inteligentes. “Cuando pensamos en criptoactivos, o en otras formas de innovación, tenemos que reflexionar detenidamente sobre qué filo de la espada estamos mirando: ¿Creará la innovación nuevas eficiencias, ayudará a mitigar riesgos, aumentará la inclusión financiera; o creará nuevos riesgos o exacerbará los existentes?”, ha indicado el miembro del Comité Federal de Mercado Abierto.

Durante su intervención en el evento ‘Cryptocurrency and the Future of Global Finance’ celebrado en Florida, Waller ha subrayado que la tecnología blockchain “ha servido principalmente como el libro de registro de criptoactivos, pero puede ser adecuado para desempeñar un papel similar para los activos tradicionales, tales como valores y derivados”.

“En primer lugar, blockchain puede ofrecer transferencias rápidas o incluso casi en tiempo real, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, lo que, entre otras cosas, permite a las partes un control preciso de los plazos de liquidación y, en algunos casos, puede mejorar la eficiencia y reducir los riesgos de liquidez”, ha indicado. No obstante, Waller ha subrayado que “estas ventajas no son exclusivas de las cadenas de bloques”, pues el servicio FedNow de la Reserva Federal, que comenzará a funcionar en julio, “no se basa en blockchain y proporcionará servicios de pago instantáneo seguros y eficientes en tiempo real”.

Por otro lado, Waller ha destacado el hecho de que los activos tokenizados son programables y tienen funcionalidad de contrato inteligente, lo que mitiga los riesgos de liquidación y de crédito de contraparte. Según el gobernador de la Fed, esto garantiza que “el comprador no pagará si el vendedor no entrega; y a la inversa, que el vendedor no entregará si el comprador no paga”.

Asimismo, ha señalado que numerosas empresas han estado probando la blockchain para operaciones de cambio de divisas y transacciones de repo intradía, aunque todavía se encuentran en sus “primeras fases”.

“Esto no quiere decir que no haya riesgos asociados a la tokenización y el uso de contratos inteligentes: los contratos inteligentes pueden tener errores y posibles vulnerabilidades cibernéticas; y la liquidación instantánea plantea su propio conjunto de riesgos. Pero son muy prometedores, y estoy deseando ver qué se les ocurre a los participantes del sector privado para mejorar potencialmente la forma en que se realizan las transacciones tradicionales”, ha advertido Waller.

Cabe señalar que, a principios de este año, Waller aseguró que las criptodivisas no eran “más que un activo especulativo, como un cromo de béisbol”. Con todo, en esta ocasión se ha mostrado menos beligerante, aunque ha vuelto a calificar de “especulativos” a los activos digitales y ha recordado que “los bancos y otros intermediarios que decidan participar en actividades relacionadas con los criptoactivos deben hacerlo de forma segura y sólida”. “Al mismo tiempo, el mundo está cambiando rápidamente y debemos estar abiertos a los beneficios potenciales de la innovación”, ha añadido.