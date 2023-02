Según un informe publicado el pasado 24 de febrero por la firma de análisis blockchain Chainalysis, la mayoría de donaciones fueron de ethereum (ETH), unos 28,9 millones, seguidas de 22,8 millones en bitcoin (BTC) y 11,6 millones en tether (USDT). Las donaciones también han llegado en forma de ‘tokens’ no fungibles (NFT), como la subasta de UkraineDAO de una bandera ucraniana NFT que se vendió por 6,1 millones de dólares.

