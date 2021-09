El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que las criptodivisas son "potencialmente un desastre a punto de ocurrir". Además, dijo que "pueden ser falsas". Sus comentarios tienen como antecedentes otros en el pasado, cuando dijo que el bitcoin "parecía una estafa".

Donald Trump habló sobre la criptodivisa en una entrevista con Fox Business este martes. Respondiendo a una pregunta sobre si ha incursionado en el bitcoin o las criptomonedas, Trump dijo rápidamente: "No lo hago. Me gusta la moneda de Estados Unidos". Y profundizó: "Creo que las otras son potencialmente un desastre a punto de ocurrir".

"Siento que perjudican a la moneda de Estados Unidos", continuó. "Creo que deberíamos fortalecernos, deberíamos invertir en nuestra moneda, no en [las criptodivisas]". Además, exclamó: "Puede que sean falsas, quién sabe lo que son".

Al referirse a las criptomonedas, el ex presidente admitió: "Ciertamente son algo de lo que la gente no sabe mucho". Y reiteró: "No he sido un gran fan".