"Con este servicio, ya no será necesario introducir largas direcciones de billetera y esperar confirmaciones", ha explicado la Fundación en un tuit anunciando la función. La característica es similar a la función de pagos con el bitcoin que Twitter, de Elon Musk, ha estado ofreciendo a través de su función Tip Jar desde septiembre del año pasado. Sin embargo, Twitter utiliza la plataforma Stripe para estos pagos.

"Anticipamos que esta funcionalidad se extenderá a los pagos entre consumidores y empresas para que la gente pueda adquirir fácilmente bienes y servicios enviando toncoin a través de bots en la app de Telegram", ha agregado la Fundación TON.

