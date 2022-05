Square Enix, con sede en Tokio, ha anunciado que va a pasar a centrarse en la tecnología 'blockchain' (cadena de bloques) tras la venta de sus estudios occidentales Crystal Dynamics, Eidos-Montréal y Square Enix Montréal a la empresa de videojuegos sueca Embracer, junto con su IP asociada, en una operación de 300 millones de dólares, según informa 'iNews'.

La firma dijo en un comunicado de prensa que el acuerdo "permite el lanzamiento de nuevos negocios avanzando con inversiones en campos que incluyen 'blockchain' (cadena de bloques), IA y la nube".

Square Enix seguirá publicando Just Cause, Outriders y Life is Strange, y mantendrá su popular serie Final Fantasy. Por el contrario, se separará de la popular franquicia Tomb Raider, que ha vendido más de 88 millones de copias en todo el mundo y ha visto adaptaciones cinematográficas protagonizadas por Angelina Jolie y Alicia Vikander.

Lars Wingefors, del Grupo Embracer, que es la empresa matriz de THQ Nordic y de otros estudios consolidados, dijo: "Reconocemos la fantástica IP, el talento creativo de talla mundial y la trayectoria de excelencia que han demostrado una y otra vez en las últimas décadas".

Por su parte, Phil Rogers, director general de Square Enix America y Europe, dijo: "Embracer es el secreto mejor guardado de los juegos: una colección masiva y descentralizada de emprendedores de la que estamos encantados de formar parte"

El acuerdo es el último de una serie de movimientos de grandes cantidades de dinero en la industria del videojuego, a medida que los grandes gigantes de la tecnología se reconfiguran en torno a tecnologías que esperan sean lucrativas en el futuro, pero que algunos temen que no estén probadas.

El año pasado, Microsoft adquirió el editor Activision Blizzard en un enorme acuerdo de 68.700 millones de dólares, señalando que el estudio detrás de Call of Duty y World of Warcraft estaría al frente de su desarrollo para el "metaverso".