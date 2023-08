Las criptomonedas no atraviesan su mejor momento. El bitcoin (BTC), por ejemplo, se mantiene cotizando alrededor de los 29.000 dólares en las últimas semanas y no da signos de que esto vaya a cambiar en el futuro cercano. Las 'altcoins', por su parte, están sufriendo tras la rebaja de Fitch al rating de EEUU. Con todo, desde K33 Research creen que esto no es sino la calma que precede a la tempestad.