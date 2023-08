El mercado de las criptomonedas sube levemente. El bitcoin (BTC) avanza de forma moderada y se sitúa alrededor de los 29.200 dólares, mientras que el ethereum (ETH) sigue su estela y se sitúa cerca de los 1.840 dólares.

Poco nuevo que contar en la última jornada. Los activos digitales siguen instalados en tierra de nadie y no terminan de subir, pero tampoco de caer. El bitcoin permanece atrapado en el rango de 29.000-29.300 dólares en el que se viene moviendo en las últimas sesiones y los expertos señalan que, hasta que no vuelva a haber un flujo de noticias positivas, especialmente en lo que a los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) de BlackRock y otros actores se refiere, la criptomoneda reina no levantará cabeza.

"Ya hemos visto esta película antes", reconoce Edward Moya, analista sénior de mercados de OANDA, que lleva semanas defendiendo esta postura. Este experto señala que, "como todavía no ha entrado dinero fresco en el mercado, el comercio en el actual rango podría permanecer un tiempo más".

Este estratega también señala que la liquidación del mercado global de bonos, consecuencia de la rebaja de Fitch Ratings a EEUU, está permeando en la esfera de las 'criptos', especialmente en las 'altcoins'.

"Se suponía que criptomonedas como dogecoin (DOGE), solana (SOL) o cardano (ADA), tenían un mayor potencial de crecimiento, pero también son vulnerables a los crecientes costes de los préstamos. Si los rendimientos de los bonos globales siguen aumentando, esto podría suponer un problema para gran parte del criptoverso, que podría ver cómo las 'altcoins' se venden y esos fondos podrían fluir de nuevo hacia el bitcoin", apunta.

Sin embargo, hay quien es más optimista a pesar de la reciente inacción de los activos digitales. Vete Lunde, analista sénior de K33 Research, cree que la actual calma que está instalada en el mercado de las criptomonedas puede ser el precedente de un período de destacadas ganancias. "Un profundo sueño 'cripto' tiende a ser seguido por un violento despertar", apunta.

"El mercado está claramente en una etapa estable sin precedentes, que típicamente ha actuado como una válvula de presión masiva para la volatilidad una vez que finalmente se reenciende. Mi tesis a corto plazo es que la presión de la volatilidad del mercado está a punto de llegar al clímax y que una erupción está cerca", explica Lunde.

Según K33 Research, la volatilidad de cinco días del bitcoin a principios de esta semana se había hundido por debajo de la del S&P, el oro y el Nasdaq 100. Esto apenas ha ocurrido unas pocas veces en los últimos años, ha apuntado Lunde, y todas ocasiones precedieron a periodos de fuertes oscilaciones de precios.

En el resto del mercado, signo mixto. DOGE sube un 0,6%, ADA cede un 0',8% y SOL remonta por encima del 1%, al igual que tron (TRX).