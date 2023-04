El repunte de las criptomonedas, especialmente del bitcoin (BTC), está siendo la gran historia de lo que llevamos de año. Con todo, no todo el mundo se ha subido a la ola y se mantienen cautos con la criptomoneda reina y otros activos digitales. Es el caso de Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, quien cree que la mayor criptomoneda del mundo no es un depósito de valor fiable ni una buena moneda.

“El bitcoin no es ni un almacén efectivo de riqueza ni un medio de intercambio, por lo que no es una moneda efectiva. Tiene una volatilidad que no tiene relación con prácticamente nada… Es una alternativa muy, muy pobre al oro”, ha explicado el célebre inversor en una entrevista concedida al podcast ‘The Julia La Roche Show’.

Dalio también hizo hincapié en el riesgo de que el bitcoin sea ilegalizado o fuertemente regulado. Con todo, se diera o no el caso, el veterano inversor recalcó que los bancos centrales y los países “no quieren” adoptar la criptomoneda reina, lo que refuerza el argumento de que es una alternativa poco atractiva para el dinero fiduciario o el oro.

No es la primera vez en los últimos meses que Dalio critica al BTC. El pasado febrero, en una entrevista concedida a ‘CNBC’, Dalio subrayó que el bitcoin es “una cosa diminuta que recibe una atención desproporcionada”, que vale un tercio de lo que vale Microsoft y que hay “muchas industrias más interesantes” que las criptomonedas.

“No va a ser un dinero efectivo. No es un depósito eficaz de riqueza. No es un medio de intercambio eficaz. Creo que ha sido bastante asombroso lo que ha conseguido en 12 años, pero no tiene relación con nada”, afirmó.

Dalio no siempre ha sido crítico con las criptomonedas. El año pasado recomendó a los inversores poner su dinero en el bitcoin para combatir la inflación “a pesar de no ser tan bueno” como el oro. Asimismo, en 2021 se declaró alcista y aseguró tener una pequeña cantidad de bitcoins, aunque reiteró que, en caso de duda, elegiría el oro.