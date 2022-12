MetaMask es el monedero de autocustodia líder en el mundo, siendo EEUU uno de sus principales mercados en términos de usuarios; el pasado marzo,r egistró 30 millones de usuarios únicos activos. La ‘wallet’ de MetaMask es la forma principal en que millones de usuarios interactúan con aplicaciones entre las que se incluyen incluyen mercados NFT, jugar a juegos blockchain, organizaciones autónomas descentralizadas (DAOs), aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) y mundos metaversos.

Our US users will now be able to fund their wallet with ETH via @PayPal! 🦊



Rolling out in the next weeks in the US, excl. Hawaii, through our mobile app (make sure to update to v5.13.0)🧵👇https://t.co/392JwFYF3m