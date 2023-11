Las criptomonedas siguen a lo suyo. El bitcoin (BTC) sube con moderación y se sitúa en los 37.500 dólares y el ethereum (ETH) continúa su escalada y ronda a los 2.100 dólares, lo que deja a ambos tokens cerca de sus máximos anuales.

Las cosas no han cambiado demasiado en las últimas 24 horas para los activos digitales. Tras unos momentos de duda causados por la multa impuesta a Binance y la renuncia de su CEO y fundador, Changpeng Zhao, el optimismo no tardó en volver a los mercados impulsado por los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) al contado. Y es que los expertos creen que la acción sobre la mayor criptobolsa del mundo prácticamente deja sin argumentos a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) para no dar el visto bueno a estos productos de inversión.

"Con este acuerdo, las expectativas de un ETF de Bitcoin al contado podrían haber aumentado al 100%, ya que la industria se verá obligada a seguir las normas que deben seguir las empresas de finanzas tradicionales", señalan desde Matrixport.

Con todo, los analistas continúan un poco divididos sobre el futuro a corto plazo de los activos digitales y, sobre todo, del bitcoin. Se podría decir que hay cierto consenso en que los ETF están más cerca que nunca de ser aprobados, pero la divergencia de opiniones llega a la hora de valorar el efecto que tendrá en las criptos. Unos opinan que acabarán el año con fuerza, con el bitcoin llegando a escalar hasta los 45.000 dólares si se dan las condiciones adecuadas, mientras que otros opinan que el mercado está sobrecomprado y que los fundamentos no se corresponden con las exageradas subidas que se han visto en los últimos meses.

En este sentido, los más críticos recuerdan que el frente regulatorio continúa siendo un importante viento en contra para las criptomonedas ya que la SEC sigue apretándole las tuercas al sector. El regulador fue la principal institución que quedó fuera del acuerdo con Binance y la demanda presentada contra la criptobolsa todavía no ha sido resuelta, al tiempo que mantiene una disputa abierta con Coinbase y en la última semana ha vuelto a cargar contra Kraken por segunda vez este año.

Con todo, ya se empiezan a ver las primeras consecuencias de la sanción contra Binance. Según datos de CryptoQuant, las reservas de BTC de la criptobolsa se redujeron en 5.000 bitcoins desde que se conoció el acuerdo, mientras que las de Coinbase, uno de sus grandes rivales, aumentaron en 12.000 BTC. Recientemente, Brian Armstrong, CEO de Coinbase, criticó el modelo de negocio de Binance y aseguró que cumplir las normas de cada mercado era el "camino correcto", aunque les atase las manos más que a la competencia.

Por otro lado, el token UNI de Uniswap ha sido una de las criptos más alcistas en las últimas 24 horas al subir un 15% y batir al resto del mercado. No parece haber una razón aparente para estas fuertes subidas, pero podría tener algo que ver con la propuesta presentada por StableLab (un proveedor de servicios de gobernanza) que busca delegar 10 millones de UNI de la tesorería de la organización autónoma descentralizada (DAO, por sus siglas en inglés) a delegados subrepresentados. La propuesta está a la espera de una votación en la cadena.

Por técnico, César Nuez, analista de Bolsamanía, señala que estamos observando una consolidación de las fuertes subidas experimentadas por el bitcoin en la segunda mitad del mes de octubre. "La ausencia de una corrección profunda es una muestra de la fortaleza actual de la criptomoneda. Es importante que no abandone el soporte de los 33.655 dólares. El primer nivel de resistencia se encuentra en los 38.380 puntos, máximos anuales dibujados hace tan sólo unas jornadas. Si lograra superar estos precios, es muy probable que pudiéramos ver una extensión de las subidas hasta el nivel de los 43.000 dólares", agrega.

En el resto del mercado, subidas de entre el 1% y el 2% en 'altcoins' como cardano (ADA), dogecoin (DOGE) o tron (TRX). La solana (SOL) retrocede un 1%.