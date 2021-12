La sesión de ventas que vivió Wall Street este jueves ha lastrado los activos criptográficos, con el bitcoin amenazando de nuevo el nivel de soporte que mantiene en 47.000 dólares. Con todo, la moneda digital se las apañó para cerrar por encima de este precio, mientras el resto de 'altcoins' han superado el desempeño de la reina de las criptos. Si algo muestra esta acción del precio es agotamiento, según indican la mayoría de analistas, con una capitalización total de los criptoactivos que lleva tiempo consolidando en torno a la marca de 2,2 billones de dólares.

"El bitcoin y las grandes tecnológicas recibieron un castigo a medida que los inversores reasignan algunas de sus apuestas de riesgo más rentables", escribe en una nota para clientes Edward Moya, analista de mercado senior de Oanda. "El espacio de las criptomonedas está viendo un gran reposicionamiento y eso está llevando a una cierta presión de venta no deseada, pero las perspectivas a medio y largo plazo se mantienen firmes", agregó

El volumen de operaciones al contado de Bitcoin en las principales bolsas centralizadas también fue bajo el jueves.

"El bitcoin sigue operando en rango tras otra semana caótica para los mercados", comenta Craig Erlam, analista de Oanda. "Por un lado, la tendencia está muy en contra, pero está viendo un fuerte apoyo en torno a los 47.000 dólares", explica, "por lo que difícilmente se cederá este precio". Y cree el experto que "las criptodivisas están claramente atrincheradas y se resisten a dejar que termine otro año estelar con una nota negativa". "Muchos esperaban alcanzar las seis cifras a finales de año", expone, aludiendo a los vaticinios de que el bitcoin llegaría a 100.000 antes del cierre de 2021. "Ahora pueden cruzar los dedos y esperar la mitad (50.000)", sentencia.

Con el bitcoin un 33% por debajo de sus máximos históricos de noviembre, la reina de las monedas digitales no está fuera de peligro todavía, ya que los bajistas dejan notar su garra en el corto plazo, pero lo cierto es que el panorama técnico del bitcoin no ha cambiado en absolutamente nada en las últimas sesiones. En términos de muy corto plazo el bitcoin tiene un soporte a la vuelta de la esquina en los mínimos de la semana pasada (47.215 dólares) y resistencia en los máximos de la misma (52.195). "Y todo lo anterior dentro de una clara tendencia alcista de fondo, de largo plazo, que no se ha visto amenazada lo más mínimo. Ahora bien, a diferencia de otros momentos de mercado no se observa ninguna potencial pauta más o menos clara", concluye José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía.

Otros expertos también advierten de que mientras el precio se mantenga por encima de 46.000 dólares, donde está la media móvil de 200 días, hay esperanzas de ver un breve rebote de precios hacia los 55.000 dólares si los compradores reaccionan a las señales de sobreventa en los gráficos. El impulso del precio está empezando a ser positivo en el gráfico diario por primera vez desde octubre, cuando estas señales precedieron a una recuperación del precio. Esta vez, sin embargo, la tendencia alcista se está desacelerando en el gráfico semanal, lo que significa que el alza podría ser limitada más allá de los 55.000 a 60.000 dólares.

En cuanto al ethereum, se halla batallando con los 4.000 dólares, un nivel de precios que actuó como soporte anteriormente y que ahora es una formidable resistencia. Si bien la criptomoneda número dos dejo máximos este jueves por encima de este nivel, hasta 4.100 dólares, las ventas limitan cualquier intento de los 'toros' y devuelven a este token a los 3.900 dólares. El panorama técnico del ether -la unidad nativa de la red Ethereum- sugiere que el precio se halla encapsulado en un rango que va entre esta resistencia y los 3.660 dólares, en números redondos, con un mínimo del 4 de diciembre a las puertas de 3.500 dólares, barrera que los analistas de IG Markets avisan que debe sostener para evitar más caídas.

El resto de tokens se tiñen de rojo, con el dogecoin aguantando los 0,17 dólares después de haber protagonizado un rally hasta 0,20 dólares esta semana, animado por una nueva dosis de apoyo del CEO de Tesla, Elon Musk. Este impulso, sin embargo, parece haberse desvanecido rápidamente.