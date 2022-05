Las criptomonedas rebotan ligeramente este martes, tras el lunes negro del 9 de mayo en que el bitcoin ha caído a un mínimo de 10 meses por debajo de 30.000 dólares -nuevos mínimos de 2022- y el mercado ha perdido 200.000 millones de dólares, haciéndose suyo el dicho 'sell in May and go away'. El valor total de todos los tokens en circulación ha visto volar 400.000 millones de dólares en cinco días, desde los 1,8 billones del 5 de mayo a los 1,43 billones de este 10 de mayo y los expertos avisan de que más sufrimiento está por llegar en consonancia con más pérdidas en los mercados bursátiles globales, especialmente en el índice tecnológico de Wall Street, el Nasdaq.