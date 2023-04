Según la plataforma de análisis de la cadena de bloques, el 53% de la oferta en circulación de bitcoin ha estado inactiva desde 2021, lo que representa un nuevo máximo histórico para esta métrica específica que analiza Glassnode.

If you take it a step further, almost 29% of all bitcoin in circulation have not moved in the last 5 years. That is over $150 billion in market cap that hasn't moved in half a decade. pic.twitter.com/33bivFYudV

Algunos analistas destacan que estos datos podrían representar a aquellos inversores que compraron bitcoin cuando estaba en máximos históricos y están esperando el momento adecuado para vender sus criptomonedas. Cabe recordar que, en abril de 2021, el bitcoin llegó a valer más de 60.000 dólares.

Asimismo, casi el 29% de la oferta circulante de bitcoin no se ha movido en los últimos cinco años. Esto equivale a más de 5,6 millones de BTC, con un valor aproximado de 158.000 millones de dólares en estos momentos.

Just under 15% of all bitcoin in circulation has not moved in a decade according to Glassnode.



There is more than 2,700,000 bitcoin lost, forgotten, or in the hands of the most disciplined investors in the world. pic.twitter.com/ROltDD3Ldb