El bitcoin y el ethereum ha empezado la semana con el pie izquierdo y la señal alcista masiva en la que se centraban los operadores, la cruz dorada que se había dibujado en el bitcoin, "parece haber perdido su brillo", comenta Naeem Aslam, jefe de análisis de Avatrade. De la misma manera, el mercado parece haber ignorado la señal superalcista del ether -token de la red Ethereum-, después de que el viernes se retiraran 1.200 millones de euros.

"Los operadores de criptomonedas ciertamente van a despertarse con un día difícil por delante y es probable que el precio del bitcoin pueda vovler a los 40.000 dólares, ya que el precio no ha logrado mantener su impulso alcista", incide el experto. "La situación no es diferente para el ethereum" también y es muy probable que podamos ver más ventas para la segunda 'cripto' por capitalización de mercado, ya que "los alcistas no están en control del precio". Dicho esto, "los inversores deberían tener en cuenta que ambas monedas a un precio más bajo podrían ser la mejor oportunidad para embolsarse algunas gangas, ya que todavía hay muchas pruebas de que las grandes 'family office' y los operadores institucionales siguen comprando bitcoins", agrega Aslam.

La solana, por su parte, se deja más de un 11%, hasta sus recientes mínimos de la semana pasada en 140 dólares y recuerda Aslam que ha sido tendencia en las últimas semanas, si no meses, como resultado de su tecnología innovadora, que presume del tiempo de transacción "más rápido del mundo" y afirma que es capaz de realizar 50.000 transacciones por segundo. Como resultado, la capitalización de mercado de la moneda digital se disparó por encima de los 62.000 millones de dólares a principios de septiembre y su precio creció la friolera de un 6000% en un año. Sin embargo, el activo digital se enfrentó a un problema el pasado martes cuando sus servicios se interrumpieron durante 20 largas horas. Las autoridades culparon al "agotamiento de los recursos" por el impedimento causado.

"Las criptodivisas son un fenómeno nuevo en la industria financiera, por lo que habrá altibajos, pero una cosa es cierta: la aceptación del sector está creciendo rápidamente, como demuestran las reformas normativas en curso y el creciente interés de los inversores institucionales", sentencia el analista de Avatrade.