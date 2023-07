De igual modo, los volúmenes negociados la semana pasada fueron inferiores a la media semanal del año, con 1.200 millones de dólares, frente a los 2.400 millones de dólares de la semana anterior. El sentimiento negativo se centró en el mercado norteamericano, que registró el 99% de las salidas (21 millones de dólares). Esto, se vio compensado por las entradas de 12 millones de dólares en Suiza y de 1,9 millones de dólares en Alemania.

🔎 Let’s have a look at last week’s fund flows with CoinShare’s Head of Research James Butterfill.



⬅️ Digital asset investment products saw minor outflows totalling US$6.5m, following 4 prior weeks of inflows that totalled US$742m.



