La popularidad de los ‘tokens’ no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) alcanzó cotas nunca vistas en todo el mundo durante el pasado 2021, con famosos y grandes marcas haciendo todo lo posible por relacionar su imagen con estos activos digitales. Sin embargo, parece que el interés es cada vez menor.

Según los datos de StockApps.com, el interés por los NFTs cayó a su punto más bajo hasta los 14 puntos en la cuarta semana de agosto. Esto contrasta fuertemente con el interés por las NFT a principios de este año, que alcanzó su nivel máximo en la última semana de enero, llegando a los 100 puntos.

“Los NFTs han sido uno de los temas más comentados en el mundo de la inversión durante los últimos meses”, explica Edith Reads, de StockApps.com. Sin embargo, señala, “el colapso de las criptomonedas podría ser una de las razones por las que el interés ha disminuido, ya que mucha gente perdió dinero en la caída del mercado”.

“También es posible que la novedad de las NFT haya desaparecido. Sin embargo, aún es pronto para las NFT, por lo que el interés puede volver a aumentar en el futuro", añade.

En cuanto al número de búsquedas del término "NFT", China encabeza la lista en "interés por área". Hong Kong le sigue en la segunda posición, y Singapur ocupa el tercer puesto. Nigeria y Taiwán ocupan la cuarta y quinta posición, respectivamente. Los usuarios de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Chipre siguen encontrando interesante la información sobre NFTs. También muestran interés por los ‘tokens’ no fungibles los ciudadanos de Pakistán, Nigeria y Sudáfrica.

Sigue habiendo mucho debate en torno a los NFTs, ya que no es sencillo determinar si los ‘tokens’ no fungibles son una moda o una tendencia. Algunos artistas y expertos creen que las NFT son la próxima forma de monetización. Sin embargo, otros muchos creen que son una burbuja que está a punto de estallar… si no lo ha hecho ya.