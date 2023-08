Más problemas para Digital Currency Group (DCG). El conglomerado de criptomonedas dirigido por Barry Silbert se ha encontrado con un obstáculo en el proceso de reestructuración de su quebrada filial Genesis: la criptobolsa Gemini. La compañía de los Winklevoss y el resto de acreedores que forman un grupo llamado Ad Hoc han calificado el plan para satisfacer la deuda de la compañía como "totalmente insuficiente".

Según los abogados de este grupo de acreedores, el acuerdo propuesto no garantizaría todas las deudas de Génesis y que Genesis no ha demostrado que sería capaz de "confirmar un plan viable". De igual modo, acusan a los acreedores no garantizados de la compañía y a DCG de ser "reacios a cumplir con sus obligaciones fiduciarias" para maximizar las recuperaciones.

Asimismo, este grupo de acreedores califica el principio de acuerdo como "excesivamente ligero en detalles específicos" y recalca que la "limitada información proporcionada por los deudores deja claro que el acuerdo propuesto es también lamentablemente ligero en la consideración económica".

"El grupo Ad Hoc, que incluye a docenas de acreedores para los que estos activos son críticos, no puede permitirse ese lujo y no puede apoyar las condiciones propuestas en la actualización del plan, que permiten a DCG salir indemne y, de hecho, pagar menos de lo ya comprometido", aseguran.

Asimismo, el grupo argumentó que los deudores y los acreedores no garantizados han acordado "causar indebidamente la liberación de reclamaciones de terceros" contra DCG y las empresas relacionadas con el conglomerado. "En lugar de recibir 630 millones de dólares que vencían y deberían haber sido pagados hace 3 meses, DCG solo pagará 275 millones de dólares ahora y pagará otros 328,8 millones de dólares en otros 2 años", explican.

"No hay ningún escenario concebible en el que estas contribuciones puedan ser consideradas como una contribución sustancial de activos suficiente para merecer la liberación de las reclamaciones del patrimonio, por no hablar de las reclamaciones de terceros acreedores", añaden.

La rama de préstamos de Genesis detuvo las retiradas de fondos en noviembre del año pasado a raíz del colapso del FTX. Finalmente, la compañía solicitó la protección por quiebra a principios de 2023. El mes pasado, una carta de DCG a los accionistas decía que estaba cerca de alcanzar un acuerdo de principio para resolver las reclamaciones de sus acreedores.

En los últimos meses, la compañía se ha enfrentado a duras acusaciones de Gemini, el 'exchange' de los hermanos Winklevoss, con quien comercializaba un producto llamado Gemini Earn, que ha sido demandado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) por venta de valores no registrados. El pasado mes de julio, Gemini lanzó un ultimátum a DCG para que pagara su deuda si no quería ir a juicio.