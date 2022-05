Hoskinson reconoce que ningún anuncio podría cambiar las cosas. Por lo tanto, el precio de ADA seguirá luchando para ganar cualquier tracción a pesar de la mejora de las funcionalidades técnicas del protocolo y el creciente número de miembros de la comunidad.

Después de registrar enormes ganancias en 2021, ADA ha tenido un rendimiento significativamente inferior este año, desplomándose más de un 43% desde el comienzo del año. Ahora ha bajado un 77,44% desde su máximo histórico que se alcanzó a principios de septiembre antes del tan esperado lanzamiento del contrato inteligente.

Según Input Output, actualmente hay casi 900 proyectos basados en el cardano. En febrero, el número de carteras ADA superó los tres millones. Sin embargo, las direcciones activas de la 'blockchain' (cadena de bloques) han caído al nivel más bajo desde agosto, según los datos facilitados por Messari.

Hasta ahora, el cardano no ha logrado lanzar su aplicación asesina, y actualmente ocupa el puesto 31 por valor total bloqueado (TVL), según datos de DefiLlama. Minswap y SundaeSwap han perdido un 41% y un 36% en un mes.

Yes, it's called a bear market. That's what happens. Nothing changes it. No announcement makes a difference. Cardano could cure cancer, give you a ten inch dick, give you a personal poker playing robot that also drives grandma to church on the weekends, and we'd still fall