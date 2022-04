Tras la compra de 5.040 bitcoins por parte de la Fundación Luna (LFG por sus siglas en inglés) el miércoles, la organización sin ánimo de lucro con sede en Singapur ha anunciado que adquirirá 100 millones de dólares en tokens del avalanche (AVAX). LFG ha detallado este jueves que la compra está destinada a alinear estratégicamente la red Terra con los ecosistemas del avalanche.

LFG es una organización sin ánimo de lucro dedicada a fomentar las finanzas descentralizadas a través de la red Terra (LUNA) y la moneda estable algorítmica UST de la 'blockchain' (cadena de bloques).

Ambas fundaciones gestionarán la transacción de forma extrabursátil (OTC). AVAX se convertirá en el segundo activo no correlacionado de la Reserva UST tras el reciente respaldo del bitcoin (BTC).

El anuncio se produce después de que el protocolo Anchor añadiera el soporte de AVAX. El ejecutivo Ryan Park, anunció el 17 de marzo que Anchor ahora soporta el avalanche a través de Xanchor (Cross Anchor), que es una "extensión de Anchor Protocol".

"La premisa de la Reserva UST es proporcionar un respaldo contra las desviaciones de la paridad UST en casos de fuertes contracciones de la demanda UST exógenas al modelo algorítmico de Terra", explicó el jueves Nick Platias, miembro del Consejo de Administración de LFG. Platias habló además de las ventajas de la diversificación a la hora de proteger la reserva de UST.

Al diversificar la base de activos no correlacionados con los principales activos como el bitcoin y el avalanche, la Reserva UST ofrece un conjunto de activos más sólido para defenderse de la volatilidad y aliviar la presión sobre los incentivos de arbitraje de mercado abierto del protocolo Terra.

"Las monedas estables descentralizadas como UST están demostrando ser vitales para los criptoecosistemas, y AVAX proporciona un gran activo de reserva junto al bitcoin. También esperamos colaborar en proyectos que sigan haciendo crecer tanto el ecosistema de Terra como el de Avalanche", añadió Gün Sirer, director de la fundación Avalanche.

Actualmente, desde la última compra de bitcoins (BTC) de LFG de 5.040 BTC el miércoles, la cartera de la organización sin ánimo de lucro no ha visto ningún depósito adicional de bitcoins. Aunque la plataforma Xanchor del Protocolo Anchor es compatible con Avalanche, la documentación del protocolo defiende "llevar toda la funcionalidad de Anchor a otras 'blockchains' que no sean de Terra". LFG no ha revelado si la diversificada UST Reserve aprovechará otros criptoactivos nativos además del bitcoin y el avalanche en el futuro.