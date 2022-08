La segunda moneda por capitalización de mercado marcha camino a los 2.000 dólares ya que inversores del ETH tienen su propia dosis de informaciones alentadoras. La red Ethereum ha realizado con éxito la última prueba antes del cambio de consenso del actual prueba de trabajo al de prueba de participación, un acontecimiento altamente esperado por el mercado.

Así lo ha confirmado Ansgar Dietrichs, investigador de la Fundación Ethereum, en una serie de tuits.

To be fair, that is a calculated tradeoff: Having so many different client combinations means that it is almost impossible to get to 100% perfection, but at the same time the network is robust against a small hiccup rate.

Por otra parte, se ha hecho eco del éxito de la prueba final antes del evento conocido como 'The Merge' ('La Fusión'), por el que la cadena de pruebas de nuevo protocolo se fusionará con la cadena principal de la red, Christine Kim, de Galaxy Digital. "Una fusión exitosa = la cadena finaliza", escribió Kim en un tuit, añadiendo que hubo un problema que se puede llegar a ver en la fusión final, "pero la idea es que 'La Fusión' funcionó".

A successful Merge = chain finalizes. Sure, participation rate dropped and looks like there may have been an issue with one of the clients but the Merge worked. We'll likely see minor issues like this with the upgrade on mainnet too but the point is, the Merge worked.