Rally en el mercado de las criptomonedas desde el viernes pasado, al son de Wall Street, y que persiste este lunes, con notables alzas en el ethereum y otras 'altcoins' como el MATIC (Polygon). El bitcoin se encara otra vez con el nivel de 22.000 dólares tras varias jornadas en consolidación alrededor de 20.000 dólares y la capitalización total del mercado en 990.000 millones de dólares.

Las noticias de que el cambio de protocolo de ethereum a prueba de participación, desde el actual de prueba de trabajo, se llevará a cabo el 19 de septiembre han imprimido un impulso extra al ether, que ha saltado a máximos de más de un mes, por encima de 1.400 dólares. Entre las 'altcoins' brilla especialmente el MATIC, de la red Polygon, que mantiene su avance y acumula ganancias del 52% en la última semana, aupado por las noticias de que Disney ha elegido esta cadena de bloques para participar en su programa acelerador.

"En general, no hay duda de que todas las malas noticias están muy descontadas en el criptoespacio y cualquier otra noticia de nuevas caídas de otros criptofondos o criptoproyectos no es capaz de agitar más los precios", comenta Naeem Aslam, analista de Avatrade. Al contrario, los inversores que están buscando la oportunidad para entrar en las criptomonedas tras la aguda corrección, están ávidos de buenas noticias, por lo que no dudan en subirse al tren cuando se producen potenciales catalizadores de más compras, precisamente como ha ocurrido en el ethereum y el MATIC.

Señala Aslam que este "es un punto importante al que hay que prestar atención porque si se mantiene, se podría indicar seriamente que se ha formado un fondo para las criptomonedas".

En otras noticias, también ha trascendido que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha prohibido los pagos con criptomonedas en Rusia. Según una enmienda política del 14 de julio, ha entrado en vigor una nueva ley que hace ilegal el pago de bienes y servicios con criptodivisas.

En virtud de la nueva ley, que la Asamblea rusa aprobó el 8 de julio, las criptomonedas y los valores digitales ya no se aceptan como "sustitutos monetarios". Por tanto, no pueden utilizarse como medio de pago. La ley también prohíbe otras unidades monetarias, dejando el infatigable rublo como única moneda aceptada en toda Rusia.