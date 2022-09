El cofundador de Reddit, Alexis Ohanian, aspira a recaudar 177,60 millones de dólares para su nueva empresa de criptomonedas, Kryptós.

La empresa de capital riesgo de Alexis Ohanian, Seven Seven Six, busca recaudar 177,6 millones de dólares para su nuevo fondo denominado Kryptós, que se centrará en la Web 3 y la moneda digital, según ha informado 'The Information'.

Registrada como asesor de inversiones (RIA) en abril, Seven Seven Six puede ahora invertir en criptomonedas directamente. Y la socia fundadora del fondo, Katelin Holloway, cree que las condiciones actuales del mercado son perfectas para comprar.

"Este es el mejor momento para comprar si estás realmente largo en el sector (...) Está en oferta. Todo está en oferta", ha declarado Holloway.

Seven Seven Six cuenta actualmente con 56 empresas en su cartera, entre las que se encuentra una de las más famosas creadoras de proyectos de NFT: Yuga Labs, de Bored Ape Yacht Club, y QuickNode, una empresa de infraestructura de blockchain, con unos 904 millones de dólares en activos brutos.

La forma en que el fondo planea operar es cobrando un 2,5% de gestión con un 25% de intereses arrastrados.