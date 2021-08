"No hay mucho apetito ahora mismo por el bitcoin por encima de los 46.000 dólares, pero tampoco se está viendo una venta masiva", indica Matt Blom, jefe de operaciones de la empresa de activos digitales Eqonex, en declaraciones a Coindesk. "El mercado de las criptomonedas se está tomando un respiro después de una semana de comportamiento positivo de los precios", indica por su parte FundStrat en una nota a clientes.

Los inversores están pendientes este viernes del debate en la Cámara de Representantes de EEUU alrededor de los impuestos para las 'criptos' y el mayor escrutinio a las empresas de la blockchain. En concreto, varios congresistas han instado a la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi a modificar la definición de bróker de criptomonedas en el polémico proyecto de ley de infraestructuras que ha aprobado el Senado. Específicamente, Anna Eshoo, de California, afirma que los mineros, los validadores y los desarrolladores de carteras no podrían cumplir con los requisitos de declaración de impuestos de las criptomonedas.

Today I urged Speaker Pelosi to amend the cryptocurrency broker language in the Senate’s infrastructure bill.



The legislation imposes new reporting requirements on miners, validators & developers of wallets who would be unable to comply with these requirements. #DontKillCrypto pic.twitter.com/TSmSL21D5z