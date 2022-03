Los creadores y los mercados de tokens no fungibles (NFT) han sido señalados por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) por llevar a cabo actividades ilegales en una nueva oleada de acciones reguladoras contra los valores no registrados.

La SEC de EEUU dirigida por el presidente criptoescéptico Gary Gensler, supuestamente está investigando a los creadores y mercados de NFT por violaciones de valores, según un informe de 'Bloomberg'.

Fuentes anónimas en las informaciones del medio afirman que la SEC está investigando si "ciertos tokens no fungibles... se están utilizando para recaudar dinero como valores tradicionales".

A lo largo de los últimos meses, los abogados de la unidad de aplicación de la SEC habrían enviado citaciones exigiendo información sobre NFTs específicos y otras ofertas de tokens.

Si bien los productos de criptopréstamo han sido objeto de un gran escrutinio regulatorio durante el año pasado, este informe marca un gran avance en la investigación del sector de las NFT. La investigación muestra que la SEC está tomando un interés particular en cómo se están utilizando las NFT fraccionadas. Es decir, cuando una NFT más valiosa se convierte en piezas más pequeñas y se vende.

Las señales de advertencia han sido claras durante un tiempo, con Hester Peirce, también conocida como 'Crypto Mom', declarando en marzo de 2021 que la venta de NFT fraccionadas podría estar infringiendo la ley. "Más vale tener cuidado de no estar creando algo que sea un producto de inversión: que sea un valor".

Esta investigación es la última de una oleada de medidas drásticas que buscan gobernar el mercado de criptodivisas con mayor firmeza. Recientemente, la SEC ordenó a la empresa de préstamos de criptomonedas BlockFi, con sede en Nueva Jersey, que pagara una multa récord de 100 millones de dólares por no incluir en la lista de valores los productos de préstamo de "alto rendimiento".

Mientras que el bitcoin y el ethereum han podido evitar el escrutinio debido al hecho de que no son considerados valores por la SEC (al menos, todavía no), otros activos digitales no han disfrutado del mismo indulto, sobre todo Ripple Labs la empresa matriz de XRP, que se ha visto envuelta en un caso legal sobre la venta de "valores no registrados" desde finales de 2020.

Las ventas de NFT han seguido creciendo, con los dos principales intercambios de NFT LooksRare y OpenSea alcanzando 10.700 millones de dólares en volumen de operaciones en los últimos 30 días.