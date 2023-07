El mercado de las criptomonedas cae este jueves. El bitcoin (BTC) se deja un 1% y se sitúa en los 30.400 dólares, sensiblemente lejos de los 31.000, mientras que el ethereum (ETH) recorta un 0,9% hasta los 1.870 dólares tras rozar los 1.900.

Hablando en plata: los activos digitales han pasado por completo del dato de inflación de junio de Estados Unidos. Ayer la lectura del IPC impulsó las ganancias en los mercados europeos y estadounidenses, pero fue incapaz de trasladarse a las criptomonedas las cuales, tras un intento tímido de subir (el bitcoin marcó máximos intradía en 30.959 dólares), acabaron el día lejos de este objetivo.

Para Craig Erlam, analista sénior de mercados de OANDA, ha habido "mucha volatilidad" en el precio de la criptomoneda reina tras la publicación de la inflación estadounidense, pero "en términos de dirección sostenida, no parece haber cambiado mucho". "El precio sigue siendo extremadamente volátil, por lo que puede que no sea así dentro de una hora, y mucho menos al final del día. Los operadores, tal y como están las cosas, parece que no pueden decidirse si (el dato de inflación) es bueno o malo para las 'criptos'", añade este experto.

Lo cierto es que la inflación de Estados Unidos sorprendió a la baja a los mercados. El consenso estimaba una importante caída hasta el 3,1% desde el 4% de mayo, pero finalmente el índice se situó en el 3% interanual. La tasa subyacente también cayó hasta el 4,8% desde el 5% que estimaban los observadores de mercado y frente al 5,3% anterior.

Naeem Aslam, director de análisis de Zaye Capital Markets, asegura que "esta es la mejor noticia para los mercados en lo que va del año en lo que respecta a los datos del IPC de EEUU". "Esta es la cifra más baja desde la pandemia, y sin duda es una buena noticia para la economía, pero es importante tener en cuenta que aún es una situación transitoria. Pero en general, los operadores están celebrando esta situación", añade.

No obstante, el dato podría no ser suficiente para la Reserva Federal (Fed). Numerosos analistas señalan que, a pesar de este dato, otros indicadores como la subida de los salarios dan suficientes argumentos al banco central para que suba los tipos de interés el próximo 26 de julio. Tanto es así que la herramienta FedWatch de CME otorga un 92% de probabilidad a un alza de 25 puntos básicos. Según los expertos de Oxford Economics, la buena lectura de la inflación "ha preparado a la Fed para un error de política", ya que el organismo "se ha arrinconado a sí misma, ya que la comunicación de los funcionarios de la Fed ha señalado que otro aumento de tasas este mes es esencialmente pan comido".

No obstante, los expertos también estiman que el IPC de junio podría también marcar un punto de inflexión para Powell y los suyos. Ahora, el consenso no espera ninguna subida más en lo que queda de año, ya que parece estarse dando forma al "aterrizaje suave" que esperaban lograr los funcionarios del banco central estadounidense.

"Puede que sea la última y si vemos algún signo más de progreso durante el verano, es probable que se ponga fin al debate, desplazando la conversación de cuántas subidas más al momento del primer recorte", explica Erlam.

En el resto del mercado, pocos movimientos. Destacan las subidas de alrededor del 2,7% en el litecoin (LTC) y las caídas del 2,3% en el cardano (ADA).